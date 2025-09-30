Haberler

Fatih'te İçme Suyu Hattı Patladı, Su Kesintisi Yaşanacak

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Fatih'te İSKİ'ye ait içme suyu hattı çalışması sırasında boru patladı. Ekipler arızayı gidermek için çalışmalara başladı, bölgede su kesintisi yaşanacak.

Fatih Çapa'da İski'ye ait içme suyu hattı çalışması sırasında boru patladı. Ekipler, arızayı gidermek için çalışma başlattı.

Olay, saat 16.00 sıralarında Fatih Çapa Millet Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İSKİ tarafından içme suyu şebeke hattı çalışması esnasında su borusu patladı. İş makinasının çalıştığı esnada patladığı öne sürülen boru hattının onarım çalışması ekipler tarafından başladı. Patlayan boru hattında ekiplerin suyun boşa akmaması için iş makinesi kovasıyla tampon yaptığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Öte yandan, patlayan su borusu nedeniyle bölgede saat 19.00'a kadar su kesintisi yaşanacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Araç sahipleri dikkat! Eski tip sürücü belgelerini yenilemek için son tarih 31 Ekim

Araç sahipleri dikkat! Son tarih 31 Ekim, bu sefer süre uzatılmayacak
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sivas'ta tır ile yolcu otobüsü kafa kafaya çarpıştı: 3'ü ağır, 23 yaralı

Tır ile yolcu otobüsü kafa kafaya çarpıştı! Çok sayıda yaralı var
İzmir'deki karakol saldırısında şehit sayısı 3'e yükseldi

İzmir'deki karakol saldırısından acı haber! Şehit sayısı yükseldi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.