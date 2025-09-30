Fatih'te İçme Suyu Hattı Patladı, Su Kesintisi Yaşanacak

Fatih Çapa'da İski'ye ait içme suyu hattı çalışması sırasında boru patladı. Ekipler, arızayı gidermek için çalışma başlattı.

Olay, saat 16.00 sıralarında Fatih Çapa Millet Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İSKİ tarafından içme suyu şebeke hattı çalışması esnasında su borusu patladı. İş makinasının çalıştığı esnada patladığı öne sürülen boru hattının onarım çalışması ekipler tarafından başladı. Patlayan boru hattında ekiplerin suyun boşa akmaması için iş makinesi kovasıyla tampon yaptığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Öte yandan, patlayan su borusu nedeniyle bölgede saat 19.00'a kadar su kesintisi yaşanacak. - İSTANBUL