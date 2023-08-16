Fatih'te İç Giyim Mağazasına Hırsızlık

FATİH'te bir iç giyim mağazasının kepengini kaldırarak içeri giren 2 şüpheli 350 bin lira ve 12 bin dolar para çaldı. Hırsızlık anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

FATİH'te bir iç giyim mağazasının kepengini kaldırarak içeri giren 2 şüpheli 350 bin lira ve 12 bin dolar para çaldı. Hırsızlık anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı

Fatih Fuat Paşa Caddesi'nde 14 Ağustos Pazartesi günü saat 02.30 sıralarında bir iç giyim mağazasının önüne gelen iki şüpheli, içeri girmeye çalıştı. Caddede oluşan hareketlilik nedeniyle şüpheliler mağazanın önündeki kamyonetin altında dakikalarca bekledi. Daha sonra ellerindeki aletlerle kepengi kaldırmayı başaran şüphelilerden bir tanesi sürünerek mağazaya girdi. Şüpheli, mağazanın içinde de sürünerek kasaya doğru ilerledi. Bir süre mağazada dolaşan şüpheli, 350 bin lira ve 12 bin dolar parayı çaldı. O sırada dışarıda bekleyen arkadaşı ise ona gözcülük yaptık. Şüpheliler, olayın ardından mağazadan çıkarak uzaklaştı. Dükkanının soyulduğunu fark eden iş yeri sahibi, şüphelilerden şikayetçi oldu.