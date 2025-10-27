Haberler

Fatih'te Hırsızlık Olayı: Camdan İçeri Girip Kasa Çaldılar

Güncelleme:
Fatih'te bir iş yerinde hırsızlık yapan iki şüpheli, güvenlik kameralarına yakalandı. İçinde büyük miktarda para ve evrak bulunan kasa, aracına yüklenerek çalındı. Şüpheliler Manisa'da yakalandı.

Fatih'te bir iş yerine giren hırsızlar, açamadıkları kasayı araca yükleyerek kaçtı. Polisin araştırmaları sonucu 2 şüpheli Manisa'da yakalanırken, hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 18 Ekim'de saat 04.10 sıralarında İskenderpaşa Mahallesi, Sofular Caddesi'nde bulunan bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre iş yerine giren hırsızlar, içinde 2 bin 500 dolar, 600 euro, 10 bin lira ile çek defteri, tapu evrakları ve senetlerin bulunduğu kasayı çalarak kaçtı. Sabah iş yerine gelen C.E. soyulduğunu fark edince polise şikayette bulundu. Güvenlik kamerası görüntüleri incelendiğinde, hırsızlığın kameralara yansıdığı, şüphelilerin çaldıkları kasayı araca yükleyerek kaçtıkları görüldü. Olaydan sonra Manisa'nın Soma ilçesine gittiği belirlenen şüpheliler Ü.M.M. (30) ve M.T.C.C. (25), düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan şahısların sorgusu İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü'nde yapıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL

