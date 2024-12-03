Üye Girişi
Haberler
Muhaliflerin Suriye'deki yeni hedefi ülkenin en büyük 4. kenti Hama'yı tamamen ele geçirmek

Muhaliflerin yeni hedefi ifşa oldu, rejim komutanından yanıt gecikmedi

 ABD'den, Suriye'de gerginliğin azaltılarak siyasi sürecin başlaması çağrısı

"Esad acımasız bir diktatördür" diyen ABD'den dikkat çeken çağrı

 Suriye'de Esad sonrasına hazırlık, iki ihtimal kaldı

Suriye'de Esad sonrasına hazırlık yapılıyor
Taşıt Tanıma Birimi taktırarak UTTS'ye geçmek için son tarih 31 Aralık 2024

Milyonlarca araç sahibi için son şans! 2 bin 172 TL ödemesi var

Fatih'te Hırsızlık Girişimi: Kuyumcuda Mahsur Kaldı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fatih'te bir şüpheli, kaldırım taşı ile kuyumcuya girerek tezgah camını kırıp altın çalmaya çalıştı. Ancak otomatik kilitlenen kapı nedeniyle kaçamayarak yakalandı.

Fatih'te kaldırım taşıyla girdiği kuyumcuda tezgah camını kırdı, kapı kilitlenince mahsur kaldı: Hırsızlık girişimi kamerada

İSTANBUL - Fatih'te gündüz vakti kuyumcuya kaldırım taşıyla giren bir şüpheli cam tezgahı kırarak altınları çalmaya çalıştı. Dükkan kapısı otomatik kilitlenince kaçamayan şüpheli, müşteriler ve kuyumcu tarafından yakalanarak polise teslim edildi. Şüphelinin o anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 16.00'da Fatih Karagümrük Mahallesi Fevzipaşa Caddesi'nde bulunan bir kuyumcuda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir şüpheli gözüne kestirdiği kuyumcuya eline aldığı kaldırım taşı ile girdi. Taşla kuyumcunun cam tezgahını kıran şüpheli, altınları çalmaya çalıştı. Tezgahtan eline direkt altın gelmeyen şüpheli, dükkandan ayrılmak için kapıya gittiğinde şoke oldu. Otomatik olarak kilitlenen kapıyı açamayan şüpheli, dükkandaki müşteriler ve kuyumcu tarafından yakalandı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Hırsızlık için giren şüpheli, polis ekiplerine teslim edildi. Öte yandan, şüphelinin kuyumcuyu gözetledikten sonra içeriye girerek cam tezgahı kırdığı ve kapı otomatik kilitlendiği için kaçamadığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Fatih'te Hırsızlık Girişimi: Kuyumcuda Mahsur Kaldı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / DAVUT HAS - 3.Sayfa
img

Acun'dan Galatasaray'a olay yaratacak sözler
img

Milyonlarca araç sahibi için son şans! 2 bin 172 TL ödemesi var
img

İstismar şüphelisi felaketin yaşandığı eve böyle gitmiş
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Bu Akşam TV Yayın Akışı 3 ARALIK TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 kanal yayın akışı listesinde hangi programlar var? Süper Lig gol krallığı sıralaması ne 3 Aralık Salı? Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 3 Aralık Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? 3 Aralık 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 3 Aralık Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 3 Aralık Salı İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 3 Aralık AFAD ve Kandilli deprem listesi! 3 Aralık Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Kayseri'de fırında yakılan çocuk kim, öldü mü, yaşıyor mu? Derin Futbol ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Beşiktaş Fenerbahçe maçı ne zaman? Abdurrahman Mustafa kimdir?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.