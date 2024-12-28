Üye Girişi
Haberler
DEM Parti heyeti ile Öcalan arasındaki görüşme sona erdi
İmralı'daki kritik görüşme sona erdi
Erdoğan'dan asgari ücret mesajı: Kayıtsız kalmayız
Erdoğan'dan asgari ücretle ilgili umutlandıran mesaj
Putin'den Aliyev'e 38 kişinin öldüğü uçak kazası için telefon: Özür diliyoruz
Düşürülen yolcu uçağı için Aliyev'i aradı: Özür diliyoruz
Narin cinayetinde kritik gün! Anne Yüksel Güran son kez savunma yaptı
Anne Yüksel Güran siyahlar içinde! İşte karar öncesi son sözleri

Fatih'te Hırsızlık: 4 Su Saati Çalındı

Fatih'te Hırsızlık: 4 Su Saati Çalındı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fatih'te sabah saatlerinde bir hırsız, kapısını açık bulduğu 4 katlı binaya girerek su saatlerini çaldı. Hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı. Olayla ilgili polis ekipleri inceleme başlattı.

Fatih'te bir hırsız, kapısını açık gördüğü 4 katlı binaya girerek dairelerin su saatlerini çaldı. Hırsızın 4 su saatini çaldığı anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 05.30 sıralarında Fatih Ali Kuşçu Mahallesi Fevzipaşa Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 katlı binanın önünden geçen hırsız, bina kapısının açık olduğunu fark ederek içeri girdi. Binanın merdivenlerinden katlara çıkan hırsız, ana vanayı kapattıktan sonra çantasında getirdiği anahtarı çıkardı. Hırsız anahtar ile 4 katta bulunan su saatini de söktü.

Hırsız kayıplara karıştı

Hırsız binadan çıkarken ana vanayı da çalmaya çalıştı. Suyu durduramayınca ana vanayı çalmaktan vazgeçen hırsız, olay yerinden uzaklaşarak kayıplara karıştı. Çalmaya çalıştığı ana vanadan akan suyun binadan çıktığını gören bir vatandaş, durumu daire sakinlerinden birine haber verdi. Haber üzerine bina sakini, su saatlerinin çalındığını fark etti.

Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı

Binadaki su saatlerinin çalındığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, şüphelinin önünden geçtiği bina kapısının açık olduğunu görünce içeriye girerek su saatlerini çaldığı ardından olay yerinden uzaklaştığı anlar görülüyor. Bina sakinlerinin ihbarı üzerine polis ekiplerinin olayla ilgili çalışma başlattığı öğrenildi.

"Yukarı çıkıp baktığımda saatin olmadığını fark ettim"

Bina sakinlerinden Mahmut Salık, "Sabah erken saatlerde burada geçen bir vatandaş, bize telefon açarak binadan su aktığını haber veriyor. Biz de evden aceleyle çıkıp bakmaya geldiğimizde tesisattan su aktığını fark ediyoruz. Vanaları kapatmak istedik, vanalar kapanmıyor. Yukarı çıkıp baktığımda saatin olmadığını fark ettim. Bütün katlara çıktım, katlardaki saatlerin yerinden olmadığını gördük" dedi.

"4 tane saati alıp gitti"

Hırsızın 4 su saatini alıp gittiğini Salık, "Hırsız, buraya gelerek saatleri alıp, toplamış. Buradaki ana vanayı kapatmış, yukarı çıkıp sökmüş. En son aşağı geldiğinde elindeki makası vurunca oradaki suyu dışarı atınca ana su borusundan o vanayı alamamış. Saati bırakıp kaçmış. 4 tane saati alıp gitti" şeklinde konuştu.

Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde hırsızlık şüphelisinin, önünden geçtiği bina kapısının açık olduğunu görünce binaya girerek su saatlerini çalmak için ana vanayı kapattığı görülüyor. Daha sonra katlarda bulunan su saatlerini çalan hırsızın uzaklaştığı anlar görülüyor.

Polis ekiplerinin olayla ilgili çalışması devam ediyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Reyting için bunu da yaptılar
img

Terör elebaşı: Sınırları Şam hükümetine teslim etmeye hazırız
img

İmralı'daki kritik görüşme sona erdi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yüksel Güran'ın avukatı: Müvekkilimin iffetiyle oynanmak istendi
Herkesin aklındaki "İlişki" senaryosunu böyle çürütmeye çalıştı
Teröristbaşı Mazlum Kobani, bu sefer Rusya'ya yalvardı: Türkiye ile konuşun
Kobani, ABD'den sonra bir ülkeye daha yalvardı: Türkiye ile konuşun
Erdoğan'dan asgari ücret mesajı: Çatlasanız da patlasanız da adımlarımızı hesaplayarak atacağız
"Çatlasanız da patlasanız da adımlarımızı hesaplayarak atacağız"
Enişte ve baldızın öpüşme sahnesi izleyiciyi çileden çıkardı
Reyting için bunu da yaptılar
Aziz Yıldırım Fenerbahçe'ye geri dönüyor
Aziz Yıldırım'dan taraftarı heyecandan uyutmayacak hamle
Otomotiv devi Türkiye'den çekildi
Otomotiv devi Türkiye'den çekildi

Son Dakika Haberleri

YURT DIŞI HARÇ PULU FİYATI 2025 | Yurt dışı harç pulu ne kadar, kaç TL? CANLI ALTIN FİYATLARI | Güncel çeyrek altın fiyatları ne kadar? Arzum Kuruçalı kimdir, kaç yaşında ve ne iş yapıyor? Enis Destan'ın nişanlısı kim? Enis Destan annesi ne dedi, kimdir? Enis Destan nişanlısı Arzum Kuruçalı kim, kaç yaşında? MASTERCHEF 2. CEKETİ KAZANAN | MasterChef'te ilk 4'e giren ikinci yarışmacı kim? Masterchef 28 Aralık yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kelebeğin Rüyası nerede çekildi, gerçek mi? Kelebeğin Rüyası konusu nedir, oyuncuları kimler? Yabani 50. bölüm tek parça izle! Yabani full HD bölüm izle! Yabani son bölüm neler oldu? Gönül Dağı 159. bölüm tek parça izle! Gönül Dağı son bölüm neler oldu? Yalan final bölüm tek parça izle! Yalan full HD bölüm izle! Yalan son bölüm neler oldu? NOTER ÇALIŞMA SAATLERİ 2024 | Noter Cumartesi günü açık mı, kapalı mı? 28 Aralık noterler çalışıyor?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.