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Fatih'te Havuzlu Mescid Camii Lojmanında Yangın Paniği

Fatih'te Havuzlu Mescid Camii Lojmanında Yangın Paniği
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Fatih Nişanca Mahallesi'nde bulunan Havuzlu Mescid Camii'nin lojmanında çıkan yangın, boş olduğu sırada meydana geldi. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Fatih'te bulunan Havuzlu Mescid Camii'nin lojmanında çıkan yangın paniğe sebep oldu. Yangın kısa sürede söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Fatih Nişanca Mahallesi'ndeki Havuzlu Mescid Camii'nin yan tarafındaki lojmanda saat 11.45'te bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın çıktığı sırada lojmanın boş olduğu öğrenilirken, itfaiye ekipleri ihbar üzerine olay yerine sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü. Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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