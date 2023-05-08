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Fatih'te hastane bahçesinde dehşete düşüren olay

Fatih'te hastane bahçesinde dehşete düşüren olay

3. Sayfa Haberleri

İstanbul Fatih'te bir şahıs, hastane bahçesinde bir kadını vurup ardından intihar etti.

İstanbul Fatih'te bir şahıs, hastane bahçesinde bir kadını vurup ardından intihar etti.

Olay, akşam saatlerinde Fatih'te bulunan İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi'nin bahçesinde meydana geldi. İddiaya göre, E.D. isimli adam henüz bilinmeyen bir nedenle hastanede 4 haftadır tedavi gören D.S. isimli kadını silahla vurdu. Talihsiz kadın yerde kanlar içinde yatarken, E.D. daha sonra elindeki silahı başına dayayarak intihar etti. Çevredeki vatandaşlar yerde kanlar içinde yatan kadını hastaneye taşırken, olay yerine gelen sağlık ekipleri E.D'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. D.S.'nin hastanede tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İstanbul İntihar Fatih 3. Sayfa Haberler

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