FATİH'te Giyim Mağazasına Hırsızlık Şoku

FATİH'te bir giyim mağazasına dadanan hırsızlar esnafı canından bezdirdi. Giyim mağazasında birden fazla yaşanan hırsızlık ise, iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Hırsızlık olayları, Aksaray Cerrahpaşa Caddesi'ndeki bir giyim mağazasında meydana geldi. Mağazanın önünde bulunan kıyafetler, hırsızların hedefi haline geldi. Mağazanın önünden geçen şüpheliler farklı zamanlarda dükkanın önünde duran kıyafetleri çalıp gitti. Son hırsızlık olayında ise sarı montlu bir şüpheli mağazanın önünde duran mont ve tişörtü gözüne kestirdi. Mankenin üzerindeki tişörtü kolayca çıkarıp cebine koyan şüpheli, montu da almak istedi. Şüpheli mankenin üzerindeki montu çıkarmak için uzun süre uğraştı. Başarılı olamayan şüpheli, montu cansız mankenle birlikte götürdüğü sırada işyeri sahibi durumu fark etti. Hızla dışarı çıkan işyeri sahibi mankenle montu, şüphelinin elinden alarak yerine koydu. İşyeri sahibi dükkana girerken şüpheli ise, dükkanın önünden ayrıldı. Yaşananlar iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.