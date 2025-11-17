Fatih'te Gıda Zehirlenmesi İddiası: Baba Hayatını Kaybetti

İstanbul'un Fatih ilçesinde zehirlenme şüphesiyle eşi ve 2 çocuğunun ardından hayatını kaybeden baba Servet Böcek'in cenazesi Adli Tıp Kurumu'na getirildi.

İstanbul'da 'gıda zehirlenmesi' iddiasıyla Böcek ailesinden anne ve 2 çocuğu hayatını kaybetmiş, baba Servet Böcek ise yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı. Baba Servet Böcek de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. Servet Böcek'in cenazesi, savcılık ve polis ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'nin morgundan alınarak otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na getirildi. - İSTANBUL