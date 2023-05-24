Fatih'te gecekonduda yangın paniği Gecekonduda çıkan yangında mahsur kalan yatalak hasta itfaiye ekiplerince kurtarıldı Fatih'de bir gecekonduda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Fatih'te gecekonduda yangın paniği

Gecekonduda çıkan yangında mahsur kalan yatalak hasta itfaiye ekiplerince kurtarıldı

İSTANBUL - Fatih'de bir gecekonduda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çıkan yangında yatalak olduğu öğrenilen bir vatandaş ise itfaiye ekiplerince kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Yangın saat 19.00 sıralarında Fatih Cibali Mahallesi Demirhun Çeşmesi Sokak'ta bulunan tek katlı bir gecekonduda çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü. İçeride mahsur kalan yatalak hasta Orhan Kızılkaya ise itfaiye ekiplerince yaralı olarak kurtarıldı. Yaralı vatandaş sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrasında yaralı hastaneye kaldırdı.