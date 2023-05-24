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Fatih'te gecekondu yangını paniğe neden oldu

Fatih'te gecekondu yangını paniğe neden oldu

3. Sayfa Haberleri

İstanbul'un Fatih ilçesinde gecekonduda çıkan yangın paniğe neden oldu.

İstanbul'un Fatih ilçesinde gecekonduda çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangında yatak bir hasta itfaiye ekiplerince kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Yangın, saat 19.00 sıralarında Fatih ilçesi Cibali Mahallesi Demirhun Çeşmesi Sokak'ta bulunan tek katlı bir gecekonduda çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü. İçeride mahsur kalan yatalak hasta Orhan Kızılkaya ise itfaiye ekiplerince yaralı olarak kurtarıldı. Yaralı vatandaş sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrasında yaralı hastaneye kaldırdı. - İSTANBUL

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İstanbul İtfaiye Fatih 3. Sayfa Haberler

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