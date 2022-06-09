Fatih'te feci kaza: Vitrine bakan kadın minibüsün altında böyle kaldı - Haberler

Fatih'te feci kaza: Vitrine bakan kadın minibüsün altında böyle kaldı

Talihsiz kadın hayatını kaybederken, sürücü ise gözaltına alındı

İSTANBUL - İstanbul Fatih'te bir otomobile yol verirken kaldırıma çıkan minibüs, mağaza vitrinlerine bakan kadını ezdi. Yabancı uyruklu kadın hayatını kaybederken, kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, geçtiğimiz Pazar günü Beyazıt Gedikpaşa Caddesi'nde saat 18.30 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, minibüs sürücüsü yolun karşısından gelen otomobile yol vermek için kaldırıma çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı hız kesmeyen minibüs sürücüsü, mağaza vitrinlerini inceleyen 60 yaşlarındaki yabancı uyruklu kadını ezdi. Minibüsün altında kalan kadının yardımına çevredeki esnaf koştu.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan kadın sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yabancı uyruklu kadın hayatını kaybederken, minibüs sürücüsü ise gözaltına alındı.

"Arabayı kadının üzerinden aldık"

Feryat sesine koştuğunu söyleyen esnaf Cenk Temir, "İnsanların telaşına koştum. Koştuğumda kadın arabanın altında kalmıştı. Nefes alıp almadığına baktım. Nefes alınca hep beraber arabayı kadının üzerinden aldık. Bacağı kırıktı. Kırık olan bacağına tampon yaptık. Turnike yaptık. Çantası boğazını kapatıyordu. Boğazını açtım. Kadın kendine geldi. Nefes almaya başladı. Oğlu feryat ediyordu. Onu sakinleştirdik. İnsanların kalabalığı bizim işimizi zorlaştırdı. Ambulans geldi. İtfaiye geldi" dedi.

"O kadını kendi annem gibi gördüm"

Kadının ambulansa binmeden önce kendine geldiğini ifade eden Temir, "Kadın kendine geldi. Ambulansa bindirdik. Aldığımız habere göre ablamızı kaybetmişiz. Kan kaybı vardı. Turnikeleri yaptık. Benim tahminim, kurtulurdu. Ambulanstaki arkadaşlarda müdahale etti. Aracın altından kendi döndü. Yaşı da vardı. 60-65 yaşındaydı. O kadını annem gibi gördüm. Kendi anneme müdahale eder gibi elimden geleni yaptım" diye konuştu.