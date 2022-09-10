Fatih'te feci kaza: 2 kadın ve bebek ağır yaralandı

Fatih'te bebek arabasıyla birlikte yolun karşısına geçmeye çalışan 2 kadına araç çarptı. Yabancı uyruklu oldukları öğrenilen 2 kadın ve bir yaşındaki bebek kazada ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Kaza, Fatih Adnan Menderes Bulvarı'nda dün saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolun karşısına geçmek isteyen 2 kadın ve bebeğe araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan 2 kadın ve bebek ağır yaralandı. Kazanın olduğunu gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı kadınları ve bebeği ambulans ile hastaneye kaldırdı. Yaralıların hayati tehlikesi sürerken polis ekipleri konuyla ilgili çalışma başlattı.Kaza sonrası vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdıKazada yaralanan kadınların son hali ise vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde 2 kadının hareketsiz olarak yattığı ve vatandaşların da kadınların üzerine örtü örttüğü görülüyor. Kazanın ardından boş bebek arabası ise yolun kenarında öylece durdu.