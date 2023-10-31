Fatih'te Eşi Silahla Vurulan Kadının Cinayet Davası Devam Ediyor

Fatih'te eşi Fatma Narman'ı silahla vurarak öldürdüğü iddia edilen sanığın yargılanmasına devam edildi. Duruşmada tanık olarak dinlenen polis memuru, olay yerinde bulunan silahların renklerini hatırlayamadığını belirtti. Sanık ve müşteki ailelerin avukatları ise silahların kaybolması konusunda tartıştı. Mahkeme, polise teslim edilen silahın mahkemeye teslim edilmesine karar verdi.

Fatih'te eşi Fatma Narman'ı silahla vurarak öldürdüğü ve çocukları alıp araç içerisinde bekleyen kardeşine götürdüğü iddia edilen sanığın yargılanmasına devam edildi.

Fatih'te 24 Nisan 2022'de eşi Fatma Narman'ı silahla vurup öldürdüğü, daha sonra kendisini araçta bekleyen kardeşine çocuklarını götürdüğü iddia edilen sanık Yalçın Narman'ın yargılanmasına devam edildi. İstanbul 31. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık Yalçın Narman ile tutuksuz sanık Bahattin Narman hazır bulundu. Duruşmaya maktul Fatma Narman'ın müşteki ailesi ile tarafların avukatları da katıldı.

"Olayda 2 silah vardı. Biz arabadaki silaha el koyduk"

Duruşmada tanık olarak dinlenen polis memuru S.E., olay yerine ilk olarak resmi ekiplerin gittiğini söyleyerek, "Resmi ekipler bir adet silah ele geçirmiş. Tam olarak emin değilim ama gri renkteydi silah. Polis muhafaza altına almıştı. Arabada bulunan siyahtı diye hatırlıyorum. Silahların renklerini tam olarak hatırlayamıyorum. Olayda 2 silah vardı. Biz arabadaki silaha el koyduk" dedi. Tanıklığı bitince duruşma salonundan ayrılan S.E., hemen sonra tekrar gelerek, "Salondan çıktıktan sonra WhatsApp grubunda silahın fotoğrafı olduğunu hatırladım" diyerek, arabada ele geçirilen silahın fotoğrafını heyete ve sanık Yalçın Narman'a gösterdi.

Sanık Narman kendisine gösterilen silahı inceledikten sonra "Evden çıkan silah benim değil, polisin fotoğrafını gösterdiği arabadan çıkan silah benim. Tetiği sarı olan" dedi.

Maktul Fatma Narman'ın müşteki ailesinin avukatı, "Tutanakta bulunan altın sarısı silah, polisin fotoğrafını gösterdiği, arabada bulunan silahtır. Cinayet silahı ortada yok" şeklinde konuştu.

Sanık Yalçın Narman'ın avukatı ise "Anladığımıza göre 2 tane siyah silah var. Dosyada kaç tane silah var? Bir. O zaman demek ki 2 silah kaybedilmiş. Olayda müvekkilimin hatası olmadığı, delilleri koruyamayanların hatası olduğu ortaya çıktı. Bir polis olay yerinde bulunan silahı kaybedemez. Emniyetteki silahın getirilerek, polis memurunun fotoğrafını gösterdiği silah olup olmadığının tespit edilmesini istiyorum" ifadelerini kullandı.

"Ortada olan silahı polis kaybetmiş, bunu zapta geçmemiştir"

Duruşmada savunma yapan sanık Yalçın Narman, "Silahı, namusum şerefim üzerine yemin ederim aynı şekilde teslim ettim. İkinci silah zaten tutanaklara da geçmemiştir. Ortada olan silahı polis kaybetmiş, bunu zapta geçmemiştir. Bunu bizim üzerimize atıyor. Siyah olan silah kesinlikle benim değildir. Sarı olan silah bizim. 2 çocuğum yetim kaldı. 2 yıldır cezaevindeyim. Maddi manevi sıkıntı çekiyorum" diye konuştu.

Polise teslim edilen silahın mahkemeye teslim edilmesine hükmedildi

Ara kararını açıklayan mahkeme, Balat Polis Merkezi'ne yazı yazılarak tutanakla polise teslim edilen namlusu değiştirilerek fişek atar hale getirilen kurusıkı tabancanın mahkemeye teslim edilmesine karar verdi. Sanık Yalçın Narman'ın tutukluluk halinin de devamına hükmeden heyet, eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, 24 Nisan 2022 tarihinde Fatih Zeyrek Mahallesi'nde bulunan bir evde şüpheli bir ölüm ihbarı üzerine soruşturma başlatıldığı aktarıldı. Hazırlanan iddianamede, maktul Fatma Narman'ın sırt üstü, çıplak şekilde yatar vaziyette bulunduğu, bir tanesi maktulün vücudunda olmak üzere toplam 4 adet mermi çekirdeğinin bulunduğu kaydedildi.

İddianamede, şüpheli Yalçın Narman'ın kendi dükkanında çalışan A.G. ile alınan tanık beyanları ile mesaj içeriklerine göre bir gönül ilişkisi olduğu, bu durumun da şüphelinin evliliğine son vermek istediğini gösterdiği aktarıldı.

Hazırlanan iddianamede, olay yerinde 4 adet mermi çekirdeği bulunmasına rağmen maktul Fatma'da 2 adet ateşli silah yarası olduğu, yaralanmaların da bitişik ateş mesafesinde olmadığı nedeniyle kasten bir başkası tarafından öldürüldüğü, olay yerinde şüpheli Yalçın ve Fatma dışında kimsenin olmadığı ve şüpheli Yalçın'ın evdeki çocuklarını aşağıya indirerek araç içerisine bıraktıktan sonra tekrar eve çıktığı belirtildi.

Şüpheli Yalçın'ın olay sonrası 112 ihbar hattını aradığının anlatıldığı iddianamede, şüpheli Bahattin'in ise çocukları araç içine alıp bekleyerek abisinin eşini öldürmesine yardım ettiği aktarıldı. Hazırlanan iddianamede şüpheli Yalçın Narman'ın 'eşi kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına, şüpheli Bahattin Narman'ın ise 'kasten öldürmeye yardım etme' suçundan 10 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. - İSTANBUL