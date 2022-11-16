Üye Girişi
Haberi Paylaş

Fatih'te ekipler doğalgaz çalışması yaparken patlama yaşandı: 5 yaralı

3. Sayfa Haberleri

Fatih'te ekipler doğalgaz çalışması yaparken patlama yaşandı: 5 yaralı Fatih'te İGDAŞ ekiplerinin bir evde çalışma yaptığı sırada henüz bilinmeyen bir nedenle doğalgaz patlaması yaşandı.

Fatih'te ekipler doğalgaz çalışması yaparken patlama yaşandı: 5 yaralı

İSTANBUL - Fatih'te İGDAŞ ekiplerinin bir evde çalışma yaptığı sırada henüz bilinmeyen bir nedenle doğalgaz patlaması yaşandı. 5 kişinin yaralandığı patlama nedeniyle büyük panik yaşanırken, çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü.

Olay, saat 21.00 sıralarında Fatih Seyit Ali Mahallesi Evlaya Ata Sokak içerisinde yaşandı. İddiaya göre, İGDAŞ ekipleri şerit çekerek sokak içerisindeki bir adreste doğalgazla ilgili çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sırasında henüz bilinmeyen bir şekilde doğalgaz'da patlama yaşandı. Patlamada 5 kişi yaralanırken, vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralılar hastaneye kaldırılırken, itfaiye ekipleri ise yangına müdahale etti. Ekiplerin yaptığı çalışmalar neticesinde çıkan yangın kısa sürede söndürüldü. Ekiplerin olay yerinde yaptığı çalışmalar ise sürüyor.

Ekiplerin patlama öncesinde çalışma yaptığı anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İtfaiye Fatih 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title