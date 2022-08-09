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Fatih'te dilenci, işportacı ve hanutçuluk yapanlara yönelik denetim

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Fatih'te dilenci, işportacı ve hanutçuluk yapanlara yönelik denetim

Fatih'te İstanbul Emniyeti tarafından turistlerin ve vatandaşların yoğun olduğu bölgelerde dilencilik, hanutçuluk ve işportacılık yaparak çevreye rahatsızlık veren şahıslara yönelik geniş çaplı bir denetim gerçekleştirildi.

Fatih'te İstanbul Emniyeti tarafından turistlerin ve vatandaşların yoğun olduğu bölgelerde dilencilik, hanutçuluk ve işportacılık yaparak çevreye rahatsızlık veren şahıslara yönelik geniş çaplı bir denetim gerçekleştirildi.

İstanbul Emniyeti tarafından turistlerin ve vatandaşların yoğun olduğu Fatih Beyazıt Meydanı'ndan Sirkeci Işıklar mevkiine kadar olan bölgede dilencilik, işportacılık ve hanutçuluk yapan şahıslara yönelik büyük çaplı denetim gerçekleştirildi. Gerçekleşen denetimlerde şüpheli kişilere yönelik asayiş uygulaması da yapıldı. Mehmet Akif Ersoy Parkı'nda gerçekleşen asayiş uygulamalarında kimliği ve pasaportu olmayan 2 kişi polis ekipleri tarafından karakola götürüldü. Sultanahmet Meydanı'nda ise turist kafilelerini alışveriş yapmaları için belirli dükkanlara götürdüğü iddia edilen 1 kişi polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Gerçekleşen denetimlerin sonunda 1215 kişinin sorgulanması sonucu 1 aranan şahıs ve 2 pasaportsuz kişi gözaltına alındı. Hanutçuluk yapan 14 kişi, dilencilik yapan 1 kişi ile çevreye rahatsızlık veren 4 kişi yakalandı.

İstanbul Emniyeti'nin bu kapsamdaki denetimlerinin devam edeceği öğrenildi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Beyazıt Meydanı İstanbul Fatih 3. Sayfa Haberler

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