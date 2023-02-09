Fatih'te dernek çalışanlarının sopalı kavgası kamerada Fatih'te sokak ortasında sopalı kavga eden dernek çalışanları polis ekipleri tarafından yapılan şikayet üzerine gözaltına alındı.

Fatih'te dernek çalışanlarının sopalı kavgası kamerada

İSTANBUL - Fatih'te sokak ortasında sopalı kavga eden dernek çalışanları polis ekipleri tarafından yapılan şikayet üzerine gözaltına alındı. Daha sonra derneğe ait sosyal medya hesaplarından polis merkezinde zorla tutuldukları ve yardım tırının engellendiği yönünde paylaşım yapıldı. Kavga anı ise, saniye saniye güvenlik kamarasına yansıdı.

Fatih ilçesi Haseki Sultan Mahallesinde bugün 15.10 sıralarında bir dernek önünde bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri tarafından Olay yerinde yapılan çalışmalarda ve incelenen güvenlik kamera görüntülerinde, dernek çalışanları olan Sinan K. ve Salih K. isimli şahıslar ile M.Ö. isimli şahıs arasında yardım konusu ile alakalı arbede çıktığı tespit edildi. Dernek çalışanlarının olayla iliği şikayeti üzerine şahıslar polis merkezine götürüldü. Şahıslar polis merkezine götürüldüğü sırada polis ekipleri zorluk çıkardığı görüldü. Yakalanan Sinan K. ve Salih K. isimli şahıslar "Kasten Yaralama" suçundan adli işlem başlatıldı.

Öte yandan, derneğe ait sosyal medya hesaplarından polis merkezinde zorla tutuldukları ve polis tarafından yardım tırlarının engellendiği yönünde yalan paylaşımlar yapıldığı görülmesinin üzerine soruşturma başlatıldı.