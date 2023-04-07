Fatih'te dehşet anları kamerada: Tartıştığı şahsı silahla vurarak öldürdü

Fatih'te bir şahıs, sokak ortasında tartıştığı şahsı silahla vurarak öldürdü. Şüpheli sahsın Barış Yandım'ı silahla ateş ederek öldürdüğü anlar ise güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

Olay, 1 Nisan gece saat 02.00 sıralarında Fatih'te bulunan Mimar Hayrettin Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki grup arasında sokak ortasında başlayan sözlü tartışma kısa süre içerisinde silahlı kavgaya döndü. Tartışmanın büyümesi ile birlikte taraflardan biri belinden çıkardığı silahla tartıştığı Barış Yandım'a ateş etmeye başladı. Kurşunlardan biri Yandım'ın bacağına isabet etmesinin ardından Yandım tekmeyle karşılık vermeye çalıştı. Şüpheli şahıs kendisine tekmeyle karşılık veren Yandım'a tekrardan ateş ettikten sonra olay yerinden kaçtı. Yandım'ın arkadaşı ise şüpheli şahsın peşinden koşarak yakalamaya çalıştı. Olay yerinde bulunan görgü tanıkları durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Polisler çevrede güvenlik önlemi alırken olay yerine gelen sağlık ekipleri Barış Yandım'a ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Sağlık ekiplerinin bütün müdahalesine rağmen Barış Yandım hayatını kaybederken, şüpheli şahsın yakalanması için polis ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.

Cinayet anı saniye saniye güvenlik kamerasında

Güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde şüpheli şahsın ve Barış Yandım'ın olay yerinde sözlü tartışmaya girdiği ve tartışmanın büyümesi ile şüpheli şahsın Barış Yandım'ı hedef alarak belinden çıkardığı silahı ateşlediği görülüyor.

Çevre esnafı Süleyman Yılmaz, "Cumayı cumartesiye bağlayan gece saat 02.00 sularında bizim bildiğimiz kadarıyla aralarında kavga çıkıyor. Karşı taraftaki arkadaş silahını çekip ayağına sıkıyor. Ötekisi yere düştüğü anda ayağını havaya kaldırırken silaha değiyor ve kafasına denk geliyor ve mermi kafasına geliyor. Şahıs gittiğinde yaşıyordu fakat, sonradan bize öldüğünü bildirdiler. Söylediklerine göre olay yerinde hayatını kaybetmemişti. Polisin dediklerine göre şahıs sonradan ölmüş" şeklinde konuştu. - İSTANBUL