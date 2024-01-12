Fatih'te Değnekçilik Yapan 3 Şahıs Gözaltına Alındı

Fatih'te sokak üzerine araçlarını park eden sürücülerden otopark ücreti isteyerek değnekçilik yapan 3 şahıs, sivil trafik ekipleri tarafından suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipleri, Fatih Tacirhane Sokak'ta korsan otoparkçılık yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler tarafından yapılan denetimlerde, araçlarını park etmek isteyen sürücülerin yanına gelerek otopark ücreti istediği tespit edilen Ş.Ö., S.Ö. ve O.E. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Şahıslar, adli işlemleri yapılmak üzere Beyazıt Polis Merkezi Amirliğine götürüldü. - İSTANBUL