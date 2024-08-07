Fatih'te cuma namazı kılan vatandaşları küfürlü sözler söyleyerek videoya çekmişti: 20 bin lira adli para cezası

İSTANBUL - İstanbul Fatih'te Esir Kemal Camii'nde cuma namazı kılan vatandaşları küfürlü sözler söyleyerek video kaydına alan 17 yaşındaki M.D.A.'nın yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme, suça sürüklenen çocuk M.D.A.'nın 20 bin lira adli para cezasına çarptırılmasına ve tahliye edilmesine hükmetti.

İstanbul Fatih'te Esir Kemal Camii'nde 14 Haziran tarihinde cuma namazı kılan vatandaşları video kaydına alarak küfürlü sözler söyleyen ve bu anları sosyal medyada paylaşan suça sürüklenen çocuk M.D.A.'nın yargılandığı dava karara bağlandı. İstanbul Çocuk Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu suça sürüklenen çocuk M.D.A. Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla bağlandı. Avukatı ise duruşma salonunda hazır bulundu.

"Çok pişmanım"

Alınan savunma ve beyanların ardından son sözü sorulan M.D.A., çok pişman olduğunu ve videoyu yayan kişinin kendisi olmadığını söyledi.

20 bin lira adli para cezası

Kararını açıklayan mahkeme, suça sürüklenen çocuk M.D.A.'yı 'halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama' suçundan yaşının küçük olması ve daha önce hapis cezasına mahkumiyeti bulunmadığı gerekçeleriyle 20 bin lira adli para cezasına çarptırdı.

Tahliye ile bildirimde bulunulma kararı

Suça sürüklenen çocuk M.D.A. hakkında 'Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanun' hükümleri gereğince işlem yapılmak üzere İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na bildirimde bulunulmasına da karar veren mahkeme, ayrıca suça sürüklenen çocuğun tahliyesine hükmetti.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, M.D.A.'nın paylaştığı görüntünün tüm sosyal medya sitelerinde yer aldığı aktarıldı.

Suçlamaları kabul ettiği belirtildi

Hazırlanan iddianamede, videonun sosyal medyada yer almasının akabinde M.D.A.'nın kimliğinin tespit edilerek gözaltına alındığı, işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildiği kaydedildi. Suça sürüklenen çocuk M.D.A.'nın ifadesine de yer verilen iddianamede, savunmasında paylaşımı kendisinin yaptığını, sözleri de kendisinin söylediğini ve suçlamayı kabul ettiğini söylediği belirtildi.

2 yıla kadar hapis talebi

İddianamede, suça sürüklenen çocuk M.D.A.'nın camide namaz kılan vatandaşları video kaydına alarak sarf ettiği sözler gerekçesiyle 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' suçundan yaşının küçük olması da dikkate alınarak 8 aydan 2 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.