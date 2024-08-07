Üye Girişi
Haberler

Fatih'te cuma namazı kılan vatandaşları küfürlü sözler söyleyerek videoya çekmişti: 20 bin lira adli para cezası

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Fatih'te Esir Kemal Camii'nde cuma namazı kılan vatandaşları küfürlü sözler söyleyerek video kaydına alan 17 yaşındaki M.D.A.'nın yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme, suça sürüklenen çocuk M.D.A.'nın 20 bin lira adli para cezasına çarptırılmasına ve tahliye edilmesine hükmetti.

Fatih'te cuma namazı kılan vatandaşları küfürlü sözler söyleyerek videoya çekmişti: 20 bin lira adli para cezası

İSTANBUL - İstanbul Fatih'te Esir Kemal Camii'nde cuma namazı kılan vatandaşları küfürlü sözler söyleyerek video kaydına alan 17 yaşındaki M.D.A.'nın yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme, suça sürüklenen çocuk M.D.A.'nın 20 bin lira adli para cezasına çarptırılmasına ve tahliye edilmesine hükmetti.

İstanbul Fatih'te Esir Kemal Camii'nde 14 Haziran tarihinde cuma namazı kılan vatandaşları video kaydına alarak küfürlü sözler söyleyen ve bu anları sosyal medyada paylaşan suça sürüklenen çocuk M.D.A.'nın yargılandığı dava karara bağlandı. İstanbul Çocuk Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu suça sürüklenen çocuk M.D.A. Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla bağlandı. Avukatı ise duruşma salonunda hazır bulundu.

"Çok pişmanım"

Alınan savunma ve beyanların ardından son sözü sorulan M.D.A., çok pişman olduğunu ve videoyu yayan kişinin kendisi olmadığını söyledi.

20 bin lira adli para cezası

Kararını açıklayan mahkeme, suça sürüklenen çocuk M.D.A.'yı 'halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama' suçundan yaşının küçük olması ve daha önce hapis cezasına mahkumiyeti bulunmadığı gerekçeleriyle 20 bin lira adli para cezasına çarptırdı.

Tahliye ile bildirimde bulunulma kararı

Suça sürüklenen çocuk M.D.A. hakkında 'Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanun' hükümleri gereğince işlem yapılmak üzere İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na bildirimde bulunulmasına da karar veren mahkeme, ayrıca suça sürüklenen çocuğun tahliyesine hükmetti.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, M.D.A.'nın paylaştığı görüntünün tüm sosyal medya sitelerinde yer aldığı aktarıldı.

Suçlamaları kabul ettiği belirtildi

Hazırlanan iddianamede, videonun sosyal medyada yer almasının akabinde M.D.A.'nın kimliğinin tespit edilerek gözaltına alındığı, işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildiği kaydedildi. Suça sürüklenen çocuk M.D.A.'nın ifadesine de yer verilen iddianamede, savunmasında paylaşımı kendisinin yaptığını, sözleri de kendisinin söylediğini ve suçlamayı kabul ettiğini söylediği belirtildi.

2 yıla kadar hapis talebi

İddianamede, suça sürüklenen çocuk M.D.A.'nın camide namaz kılan vatandaşları video kaydına alarak sarf ettiği sözler gerekçesiyle 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' suçundan yaşının küçük olması da dikkate alınarak 8 aydan 2 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İstanbul Sözler Çocuk Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

Fenerbahçe, deplasmanda Lille'e 2-1 mağlup oldu

Fenerbahçe, deplasmanda Lille'e 2-1 mağlup oldu

 Filenin Sultanları'nın Paris Olimpiyatları yarı finalindeki rakibi İtalya oldu

Filenin Sultanları'nın Paris Olimpiyatları yarı finalindeki rakibi İtalya oldu

 Bu sözleri çok konuşulur! Jose Mourinho, Lille mağlubiyetini tek bir futbolcuya bağladı

Bu sözleri çok konuşulur! Jose Mourinho, Lille mağlubiyetini tek bir futbolcuya bağladı

Bakmadan Geçme

Kayhan Özer kimdir? Kayhan Özer kaç yaşında, nereli, branşı ne? Ersu Şaşma kimdir? Ersu Şaşma kaç yaşında, nereli, branşı ne? 3-4 Ağustos Konya elektrik kesintisi listesi! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Akşehir, Çumra, Kulu elektrik kesintisi 3-4 Ağustos 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Manavgat, Serik, Aksu elektrik kesintisi! Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 3-4 Ağustos Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER İslahiye, Nurdağı, Araban elektrik kesintisi! Gaziantep'te planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Şehzadeler, Soma, Salihli elektrik kesintisi! Manisa'da planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Karşıyaka, Konak, Bayraklı elektrik kesintisi! İzmir planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? Ümraniye, Bağcılar, Bahçelievler elektrik kesintisi! Sena Can kimdir? Sena Can kaç yaşında, nereli, branşı ne? 3-4 Ağustos Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Mamak, Etimesgut, Sincan elektrik kesintisi! Ankara planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Sarıçam, Ceyhan, Kozan elektrik kesintisi! Adana'da planlı elektrik kesintileri! İnstagram ne zaman düzelir 3 Ağustos 2024? Bugün düzelir mi? İnstagram ne zaman düzelir SON DAKİKA! İnstagram açılıyor mu? Gabriel Sara uçak kodu ne? Gabriel Sara ne zaman, saat kaçta gelecek? İnstagram ne kadar kapalı kalacak? SON DAKİKA İG ne zaman açılacak, ne zaman düzelir?
Milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, Paris Olimpiyatları'nda finale kaldı

Milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, Paris Olimpiyatları'nda finale kaldı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title