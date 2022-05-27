Fatih'te çıkan silahlı çatışmada gözaltına alınan 28 şüpheli adliyeye sevk edildi - Haberler

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Fatih'te çıkan silahlı çatışmada gözaltına alınan 28 şüpheli adliyeye sevk edildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Fatih'te çıkan silahlı çatışmada gözaltına alınan 28 şüpheli adliyeye sevk edildi

Fatih'te aralarında husumet bulunan iki esnaf grubu arasında çıkan silahlı çatışmaya ilişkin gözaltına alınan 28 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Fatih'te aralarında husumet bulunan iki esnaf grubu arasında çıkan silahlı çatışmaya ilişkin gözaltına alınan 28 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Fatih'te geçtiğimiz günlerde aralarında husumet bulunan iki esnaf grubu arasında 1 kişinin hayatını kaybettiği ve 1'i polis 6 kişinin yaralandığı silahlı çatışma meydana gelmişti. Yaşanan silahlı çatışma sonrası olayla ilgisi olduğu tespit edilen 28 kişi gözaltına alındı. Silahlı çatışmaya ilişkin gözaltına alınan şüpheliler ilk işlemlerinin yapılması ve ifadelerinin alınması için Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. 28 şüpheli emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

silahlı çatışma, Polis, Esnaf, Fatih, 3. Sayfa, Haberler

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