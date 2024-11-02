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Fatih'te Camide Havaya Ateş Açan Şüpheli Yakalandı

Fatih'te Camide Havaya Ateş Açan Şüpheli Yakalandı
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İstanbul Fatih'teki bir caminin avlusunda havaya ateş açan şüpheli, yakalandı. Üsküdar'da ele geçirilen silah ve mermilerle birlikte, şüpheli adli mercilere sevk edildi.

İstanbul Fatih'te bulunan bir caminin avlusunda silahla havaya ateş açıp, ortadan kaybolan şüpheli, Üsküdar'da yakalandı. Şüpheliye yapılan üst aramasında suç unsuru silah, 1 adet şarjör ve 7 adet fişek ele geçirildi. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olay, saat 13.00 sıralarında Fatih Manyasızade Caddesi üzerinde bulunan bir camide meydana gelmiş, iddiaya göre, caminin avlusuna gelen M.Ş.Ö. elindeki silahla havaya ateş açtıktan sonra olay yerinden yaya olarak kaçmıştı. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayın ardından polis ekiplerinin kaçan şahsı yakalama çalışmalarının sürdürdüğü öğrenilmiş, olayın ise cami imamı ile silahla havaya ateş açan şahıs arasında alacak verecek meselesi nedeniyle yaşandığı öne sürülmüştü. Öte yandan, silahlı şahsı olay yerine getiren araç ise camiden yaklaşık 500 metre uzaklıkta terk edilmiş olarak bulunmuş, polis ekipleri araçta inceleme yapmış, aracın kime ait olduğu, kim tarafından oraya bırakıldığına yönelik inceleme başlatılmıştı.

Üst aramasında 1 adet şarjör ve 7 adet fişek ele geçirildi

Ekiplerce şüphelinin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalarda, şüpheli olayın yaşandığı gün, Üsküdar İnkılap Mahallesinde yakalandı. Yakalanan şüpheliye yapılan üst aramasında suç unsuru silah, 1 adet şarjör ve 7 adet fişek ele geçirildi. Emniyete götürülen şüpheli, sorgusunda Cami imamı ile aralarında sözde alacak verecek olduğu gerekçesiyle Cami bahçesinden havaya ateş açtığını belirtti. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli M.S.Ö., 'ruhsatsız silah ve mermi bulundurma' ve 'genel güvenliği kasten tehlikeye düşürme' suçlarından adli makamlara sevk edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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