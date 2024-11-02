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Fatih'te Cami Avlusunda Silahlı Saldırı: Şüpheli Tutuklandı

Fatih'te Cami Avlusunda Silahlı Saldırı: Şüpheli Tutuklandı
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İstanbul Fatih'teki bir caminin avlusunda silahla havaya ateş açan şüpheli, Üsküdar'da yakalanarak tutuklandı. Olayın alacak verecek meselesi nedeniyle gerçekleştiği öne sürülüyor.

İstanbul Fatih'te bulunan bir caminin avlusunda silahla havaya ateş açan ve olayın ardından Üsküdar'da yakalanan şüpheli, sevk edildiği adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, dün saat 13.00 sıralarında Fatih Manyasızade Caddesi üzerinde bulunan bir camide meydana gelmişti. İddiaya göre, caminin avlusuna gelen M.Ş.Ö. elindeki silahla havaya ateş açtıktan sonra olay yerinden yaya olarak kaçmıştı. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayın cami imamı ile silahla havaya ateş açan şahıs arasında alacak verecek meselesi nedeniyle yaşandığı öne sürülmüştü.

Üsküdar'da yakalanan şüphelinin üst aramasında silah, 1 adet şarjör ve 7 adet fişek ele geçirilmişti.

Emniyette sorgusu tamamlanarak Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilen şüpheli 'silahla tehdit' ve '6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Kanunu'na Muhalefet' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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