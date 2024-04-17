Fatih'te Boşanma Aşamasında Olan Eşini Silahla Öldüren Sanığa Ağırlaştırılmış Müebbet Talebi

Fatih'te boşanma aşamasında olan ve barışma teklifini reddeden eşini tartışma sırasında silahla 5 el ateş ederek öldüren sanık Levent Cin'in yargılandığı davada mütalaa açıklandı. Savcılık Cin'in ağırlaştırılmış müebbet ile 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.

Fatih'te 24 Ekim 2022'de boşanma aşamasında olan ve barışma teklifini reddeden eşi Emine Cin'in sokakta yürüdüğü sırada karşısına çıkan ve tartışma sırasında kendisini korumak için biber gazı sıkan eşine silahla 5 el ateş ederek öldüren sanık Levent Cin'in yargılanmasına devam edildi. İstanbul 15.Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık Levent Cin ve avukatı hazır bulundu. Duruşmaya öldürülen Emine Cin'in ailesinin avukatı Hilal Gültepe Öztürk ile İstanbul Valiliği Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü avukatı da katıldı.

Emine Cin'e yönelik eylemleri nedeniyle hakkında tedbir kararları bulunduğu belirtildi

Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, tarafların olaydan 12 sene kadar öncesine dayalı resmi nikahlı olduklarını, evliliklerinden 1 çocuklarının bulunduğunu, evliliklerinin son yıllarında taraflar arasında bir takım geçimsizlikler yaşandığını ve sanık Levent Cin'in Emine Cin'e yönelik eylemleri nedeniyle hakkında tedbir kararları bulunduğunu anlattı.

Barışmak istemeyip boşanmak istediğini söyledi

Açıklanan mütalaada, sanık Cin'in tedbir kararlarını ihlal ettiği, Emine Cin'e karşı 'tehdit', 'hakaret' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından ayrıca soruşturmalar bulunduğu, bu gerekçelerle ayrı evlerde yaşamaya başladıkları, sanığın zaman zaman barışmak istediği ancak Emine Cin'in barışmak istemeyerek boşanmak istediğini söylediği aktarıldı.

Biber gazını kendisine zarar vereceğini düşünerek sanığın yüzüne sıktığı kaydedildi

Tedbir kararları aldırdığı sanığa geçimsizlik olayları nedeniyle boşanma davası da açtığının belirtildiği mütalaada, boşanma davaları sürerken Emine Cin'in sokakta yürüdüğü sırada sanığın karşısına çıktığı, taraflar arasında tartışma başladığı, Emine Cin'in çantasında taşıdığı biber gazını kendisine zarar vereceğini düşünerek sanığın yüzüne sıktığı belirtildi.

5 el ateş edip kaçtığı kaydedildi

Mütalaada, sanığın yanında bulundurduğu tabancayla Emine Cin'e 5 el ateş ederek oradan uzaklaştığı, Emine Cin'in ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği kaydedildi.

Ağırlaştırılmış müebbet ile 3 yıla kadar hapis talebi

Açıklanan mütalaada, sanık Levent Cin'in 'eşe ve kadına karşı kasten öldürme" ile "ruhsatsız silah bulundurma' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. Duruşmada tarafların avukatları açıklanan mütalaaya karşı savunma hazırlayabilmek için mahkemeden süre talep etti. Ara kararını açıklayan mahkeme, sanık Levent Cin'in tutukluluk halinin devamına ve taraflara mütalaaya karşı savunma hazırlayabilmeleri için süre verilmesine hükmederek duruşmayı erteledi. - İSTANBUL