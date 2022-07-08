Fatih'te bir sürücü otomobiliyle çarptığı taksiciyi bıçakladı - Haberler

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Fatih'te bir sürücü otomobiliyle çarptığı taksiciyi bıçakladı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Fatih'te bir sürücü otomobiliyle çarptığı taksiciyi bıçakladı

Fatih Balat'ta kaza yapan otomobil sürücüsü ile taksi şoförü arasında çıkan kavgada taksi şoförü bıçaklandı.

Fatih Balat'ta kaza yapan otomobil sürücüsü ile taksi şoförü arasında çıkan kavgada taksi şoförü bıçaklandı. Yaralı şoför hastanede tedavi altına alınırken yaşanan olay vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, Balat Mürselpaşa Caddesi'nde saat 22.00 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, lüks otomobil kullanan sürücü trafikte önünde seyreden taksiye arkadan çarptı. Kazanın ardından iki sürücü arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. İki taraf birbirlerine yumrukla saldırırken çevredekiler olayı yatıştırmaya çalıştı. Otomobil sürücüsü o anda belinden çıkardığı bıçakla taksi şoförünü karnından ve bacağından yaraladı. Yaralı şoför kanlar içerisinde yere yığıldı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bıçaklanan taksi şoförü sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yerine gelen polis ekipleri otomobilin sürücüsünü elindeki bıçakla beraber gözaltına aldı. Ekipler konuyla ilgili çalışma başlattı.

Kavga anı kamerada

Yaşanan bıçaklı kavga bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, sürücülerin birbirlerini yumruklaması görülüyor. Kavganın ardından taksi şoförü kanlar içerisinde yere yığılıyor. Polis ekipleri sürücüyü gözaltına alıyor. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Balat Fatih 3. Sayfa Haberler

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