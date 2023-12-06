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Fatih'te bir grup tarafından dövülen iki kişi kameralara yansıdı

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Fatih'te bir grup tarafından sopalarla tekme tokat dövülen iki kişinin görüntüleri cep telefonu kamerasına yansıdı. Olayın ardından yaralanan kişiler hastaneye kaldırıldı.

Fatih'te bir grubun aralarına aldıkları iki kişiyi, soparlarla tekme tokat dövdüğü anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay dün akşam saatlerinde Sirkeci'de meydana geldi. İddiaya göre Hobyar Mahallesi Hüdavendigar Caddesi'ndeki bir dükkanın önünde bir grupla iki kişi arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma büyüyünce taraflar arasında kavga çıktı.

Sopalarla öldüresiye dövdüler

Grup üyelerinin iki kişiyi ellerinde sopa ve demirlerle tekme tokat dövdükleri anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi. İki kişinin tekme tokat dövüldüğünü gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan iki kişi ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili de tarafların birbirinden şikayetçi olmadıkları öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Fatih Olaylar Güvenlik Şiddet 3. Sayfa Güncel Haberler

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