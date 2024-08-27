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Fatih'te bir binada çökme meydana geldi, genç kız yaralandı

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İstanbul'un Fatih ilçesinde bulunan 4 katlı bir binanın 4. katının tabanında meydana gelen çökme sonucu bir genç kız yaralandı. Çöken bina ve yanındaki 2 bina tedbir amacıyla boşaltıldı.

Fatih'te bir binanın içerisinde çökme meydana geldi. Binanın 4. katının tabanında meydana gelen çökme sonucu bir genç kız, alt kata düşerek yaralandı.

İstanbul'un Fatih ilçesi Nişanca Mahallesi'nde bulunan 4 katlı bir binanın içinde akşam saatlerinde kısmi çökme meydana geldi. Binanın 4. katının tabanında meydana gelen çökme sonucu E.M. isimli genç kız, evinden alt kata düşerek yaralandı. Yaralı kız sağlık ekiplerince ambulans ile hastaneye kaldırılırken, çöken bina ve yanında bulunan 2 binanın tedbir amacıyla boşaltıldığı öğrenildi. 3 binadan toplam 35 kişinin tahliye edildiği kısmi çökmeye ilişkin ekiplerin olay yerindeki incelemesi sürüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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