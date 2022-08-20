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Fatih'te bir adam karısına çarpan kağıt toplayıcısı genci dövdü

Fatih'te bir adam karısına çarpan kağıt toplayıcısı genci dövdü

3. Sayfa Haberleri

İstanbul Fatih'te bir adam, yolda yürürken karısına çarpan kağıt toplayıcısı genci dövdü.

İstanbul Fatih'te bir adam, yolda yürürken karısına çarpan kağıt toplayıcısı genci dövdü. Çevredekilerin araya girmesiyle taraflar ayrılırken adamın çocuğu yumrukladığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, önceki gün Beyazıt Yeniçeriler Caddesi'nde akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, kağıt topladığı aracıyla kaldırımda yürüyen genç, eşiyle beraber yürüyen bir kadına çarptı. Kadının kocası bir anda öfkelenerek gence küfürler yağdırmaya başladı. Genci bir aydınlatma direğine yaslayan öfkeli adam tokat ve yumruklarla saldırdı. Ağlayan genç ise "5 dakika bekle burada" diyerek tepki gösterdi. Öfkeli adamın tekrar saldırısına uğrayan genç, "Pardon dediğimi duymadın mı?" diyerek kendini savunmaya çalıştı. Çevredekilerin araya girmesiyle olay son bulurken o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İstanbul Fatih 3. Sayfa Haberler

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