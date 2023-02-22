Fatih'te bakkal dükkanına tüplü saldırı kamerada

İSTANBUL - Fatih'te bir bakkal sahibinden borç isteyen adam, olumsuz yanıt alınca dükkandaki dolaba tüple saldırıda bulundu. Saldırgan, bakkal sahibi ve vatandaşlar tarafından durdurulurken, o anlar iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay 17 Şubat Cumartesi saat 20.00 sıralarında Fatih Haseki Sultan Mahallesi Kızılelma Caddesi'ndeki bir bakkalda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre alkollü olduğu iddia edilen bir adam Eyüp Yavuz'un işlettiği bakkala gelerek borç istedi. Eyüp Yavuz'dan olumsuz yanıt alınca bakkaldan ayrılan adam evinden tüp alarak bakkalın önündeki dolaba saldırmaya başladı. 3-4 defa dolaba tüple vuran adam dükkan sahibi ve vatandaşların müdahalesiyle durduruldu. Olaydan sonra karakola giderek saldırgandan şikayetçi olan Eyüp Yavuz, aynı kişinin daha önce de birçok defa kendisinden borç istediğini ve bakkaldan ürün alarak ücretini ödemediğini belirtti. Tüple saldırıda bulunan adamın o anları iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Saldırı anı kamerada

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde saldırgan bakkala gelerek mağdur Eyüp Yavuz'dan borç istiyor. Olumsuz yanıt alan şahıs önce bakkaldaki ürünleri dağıtıyor daha sonra elinde tüple gelerek bakkala saldırmaya başlıyor. Saldırgan, bakkal sahibi ve vatandaşlar tarafından durduruluyor.

Dükkanına saldıran kişiden tehdit aldığını söyleyen Eyüp Yavuz "Kendisi bizim devamlı müşterimizdir. Kendisi birçok defa benden borç istedi. Ödeyemeyeceğini anlayarak 'Bir daha bu dükkana gelme' dedim. Borç vermeyince ürünlerimi dağıttı. Yine bir şey demedim. Daha sonra dolabıma tüple saldırdı. 3-4 defa tüple vurdu. Biz şikayetçi olduk. Burada başka kişilerle de kavga etti. Ben kendisinden tıraş oluyordum o beni tıraş ediyordu. Kendisi çok fazla alkol içmeye başladı. Yeri geldiğinde bakkaldan bir şeyler alarak ödemeden 'Hadi görüşürüz' diyor. Sanki dükkan onunmuş gibi hareket ediyor. Biz de daha fazla dayanamadık kendisinden şikayetçi olduk. Satırla buraya gelip korkutma ve tehdit gibi hareketler yaptı. Karakolda el kol hareketleri yaparak 'seni öldüreceğim' deyip tehditler savurdu, oradaki polisler de gördü" dedi.