Fatih'te Ayhan Özekinci cinayetiyle ilgili 10 şüpheli gözaltına alındı

İstanbul Fatih'te Ayhan Özekinci'nin öldürülmesiyle ilgili olarak aralarında olayı gerçekleştiren Servet A.'nın da bulunduğu 1'i kadın 10 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheli Servet A.'nın, Ayhan Özekinci'yi yaklaşık 1 yıl önce öldürülen kardeşi Ömer Algül'ün ölümünden sorumlu tuttuğu iddia edildi.

Ali AKSOYER/İSTANBUL, FATİH'te yaklaşık 1 ay önce Ayhan Özekinci'nin öldürülmesiyle ilgili aralarında olayı gerçekleştiren Servet A.'nın da bulunduğu 1'i kadın 10 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheli Servet A.'nın Ayhan Özekinci'yi yaklaşık 1 yıl önce öldürülen kardeşi Ömer Algül'ün (19) ölümünden sorumlu tuttuğu iddia edildi.Cinayet Büro Amirliğinde işlemleri tamamlanan Servet A. ve 1'i kadın 6 kişi ile Çocuk Şube Müdürlüğünde işlemleri yapılan 3 kişi olmak üzere, olayla ilgili toplam 10 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Fatih'teki Zeyrek Mahallesi Kadınlar Pazarında, 14 Temmuz 2022 tarihinde sabah saat 06.00 sıralarında meydana gelen olayda sabah işyerini açan Ayhan Özekinci, silahlı saldırıya uğramıştı. Siyah renkte,plakası sökülmüş bir otomobille olay yerine gelen saldırganlar dükkana girerek Ayhan Özekinci'ye kurşun yağdırmıştı. Saldırı sonucu ağır yaralanan Özekinci, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Saldırganlar ise, geldikleri araçla olay yerinden kaçmıştı.

10 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada polis otomobilin izini sürerek şüphelilere ulaştı. Kimlikleri tespit edilen şüphelileri yakalamak için, önceki gün tespit edilen 6 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Operasyonlarda toplam 10 şüpheli gözaltına alındı. Yaşları küçük olan 3 şüpheli, Çocuk Şube Müdürlüğüne gönderilirken, diğer şüphelilerin işlemlerine Cinayet Büro Amirliğinde devam edildi.

Polis soruşturmasında olayın bir intikam saldırısı olduğu belirlendi. Olayın şüphelisi Servet A.'nın Ayhan Özekinci'yi yaklaşık 1 yıl önce öldürülen kardeşi Ömer Algül'ün ölümünden sorumlu tuttuğu ve Özekinci'yi yanındakilerle öldürdüğü iddia edildi. 2 Temmuz 2022'de Fatih'te yaşanan olayda Ömer Algül öldürülmüş, olayla ilgili başlatılan soruşturmada Aydın Ç. (23) gözaltına alınmıştı.