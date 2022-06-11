Fatih'te asker uğurlamasında yolu kapatıp eğlence yaptılar - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Fatih'te asker uğurlamasında yolu kapatıp eğlence yaptılar

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Fatih'te asker uğurlamasında yolu kapatıp eğlence yaptılar

İstanbul Fatih'te asker uğurlaması nedeniyle bir araya gelen gençler, araçlarıyla konvoy yaparak havaya ateş açtı.

İstanbul Fatih'te asker uğurlaması nedeniyle bir araya gelen gençler, araçlarıyla konvoy yaparak havaya ateş açtı. Yolu kapatan gençler meşaleleri ateşe verdikten sonra havai fişek fırlattı.

Asker uğurlaması, dün akşam Fatih Kocamustafapaşa'da yapıldı. Edinilen bilgiye göre, arkadaşlarını askere göndermek için bir araya gelen gençler, otomobil ve motosikletleriyle konvoy oluşturdu. Konvoy sırasında bazı araçlardan silahla havaya ateş edildi. Yolu araçlarla kesen grup, ellerindeki meşaleleri ateşe verdikten sonra havai fişek fırlattı. Asker uğurlaması nedeniyle trafikte araçlar ilerleyemezken bazı vatandaşlar o anları cep telefonu kameralarıyla kaydetti. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kocamustafapaşa İstanbul Fatih 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title