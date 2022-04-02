Fatih'te asker eğlencesi konvoyunda drift yapan zanlılar yakalandı - Haberler

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Fatih'te asker eğlencesi konvoyunda drift yapan zanlılar yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Fatih'te asker eğlencesi konvoyunda drift yapan zanlılar yakalandı

Fatih'te asker eğlencesi konvoyunda drift yaparak o anları sosyal medyada paylaşan zanlılar yakalandı.

FATİH, İSTANBUL (İHA) - Fatih'te asker eğlencesi konvoyunda drift yaparak o anları sosyal medyada paylaşan zanlılar yakalandı.

Fatih Hekimoğlu Ali Paşa Caddesi üzerinde asker konvoyu sırasında drift yaparak trafiği tehlike düşüren zanlılar o anları sosyal medyadan paylaştı. Görüntüler üzerine inceleme başlatan polis ekipleri, E.T.T. ve E.M. isimli şahısları yakaladı. İki araç sürücüsüne 33 bin 730 TL ceza kesildi, haklarında "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" maddesinden adli işlem başlatıldı. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Asker, Fatih, 3. Sayfa, Haberler

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