Fatih'te Arkadaşıyla Tartışan Şüpheli Polis Merkezine Teslim Oldu

Fatih'te bir kişi, tartıştığı arkadaşına silahla 6 el ateş ederek öldürdü. Şüpheli, olaydan sonra polis merkezine giderek teslim oldu. Cinayet anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Özgür EREN/İSTANBUL, FATİH'te tartıştığı arkadaşına silahla 6 el ateş edip öldüren şüpheli polis merkezine giderek teslim oldu. Şüphelinin cinayeti işlemeden önce sokağa gelişi ve cinayeti işledikten sonra sokaktan ayrılışı güvenlik kamerasıyla kaydedildi.

Olay, Yedikule Mahallesi Hacı Manav Sokak'daki 2 katlı binanın giriş katında saat 13.30 sıralarında meydana geldi. Batuhan G. (34) arkadaşı Kadir Çakır'ın (35) evine geldi. Aralarında bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışma sırasında Batuhan G. yanında bulunan silahla Kadir Çakır'a 6 el ateş etti. Vücudunun çeşitli yerlerine kurşun isabet eden Çakır yere yığılırken silahlı saldırgan evden çıkarak geldiği araçla olay yerinden kaçtı. Silah seslerini duyan çevredekiler durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Kadir Çakır'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri evin içerisinde ve çevresinde incelemede bulunduktan sonra Çakır'ın cenazesi incelenmek üzere Adli tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayı gerçekleştiren Batuhan G.'nin olaydan sonra polis merkezine giderek teslim olduğu öğrenildi.

"ARKADAŞIYMIŞ"

Mahalle sakini Ahmet Kılıç "Cinayet işlendiği söyleniyor. Arkadaşıymış herhalde vuranda. 7-8 el ateş edildiği söyleniyor" diye konuştu.