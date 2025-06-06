Fatih'te Alacak-verecek Meselesi Yüzünden Bıçaklama Olayı: Bir Ölü, Bir Gözaltı

Fatih'te Alacak-verecek Meselesi Yüzünden Bıçaklama Olayı: Bir Ölü, Bir Gözaltı
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İstanbul'un Fatih ilçesinde, alacak-verecek meselesi nedeniyle husumetli bir şahsı bıçaklayan yabancı uyruklu saldırgan yakalandı. Olay sonrası hastaneye kaldırılan yaralı, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Fatih'te yabancı uyruklu bir kişi, aralarında alacak-verecek meselesi nedeniyle husumet bulunan şahsı bıçakladı. Hastaneye kaldırılan yaralı hayatını kaybederken, saldırgan ise polis ekipleri tarafından Avcılar'da yakalandı.

Olay, Fatih Mimar Kemalettin Mahallesi'nde gece saat 02.15 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, yabancı uyruklu R.S., aralarında alacak-verecek meselesi nedeniyle husumet bulunan kişiyle sokakta karşılaştı. Taraflar arasında tartışma çıktı. Bir süre sonra büyüyen tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. R.S., yanında taşıdığı bıçakla kavga ettiği kişiyi ağır şekilde yaraladı. Talihsiz adam kanlar içerisinde yere yığılırken, R.S. ise bir süre husumetlisinin başında bekledi. Şüpheli, ardından yaralı adamın cep telefonunu alarak kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. Güvenlik kamerası görüntülerinden kimliği belirlenen saldırgan, Avcılar'da yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin "kasten öldürme" suçundan adli makamlara sevk edildiği öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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