Haberler

Fatih'te Aile Ölümleri: Adli Tıp'tan 'Böcek İlaçlarına Bağlı Zehirlenme' Raporu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fatih'te Almanya'dan gelen Böcek ailesinin ölümüne sebep olan zehirlenmenin, kaldıkları otelde uygulanan böcek ilacından kaynaklandığı tespit edildi. Adli Tıp Kurumu'nun hazırladığı rapor, ölümlerin gıda zehirlenmesi olmadığına da dikkat çekti.

Fatih'te Böcek ailesinin hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturma kapsamında Adli Tıp Kurumu tarafından rapor hazırlandı. Raporda, ailenin ölüm sebebinin, kaldıkları otelde uygulanan böcek ilacına bağlı zehirlenme sonucu olduğu kaydedildi.

Almanya'dan 9 Kasım 2025'de turistik amaçla İstanbul'a gelerek 13 Kasım 2025'te 'zehirlenme' iddiasıyla hayatlarını kaybeden anne Çiğdem Böcek (27) baba Servet Böcek (38) ile 3 yaşındaki Masal ve 6 yaşındaki Kadir Muhammet Böcek'in ölümlerine ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor.

Gıda zehirlenmesi sonucu meydana gelmediği belirtildi

Soruşturma kapsamında otelden alınan havlu, maske ve alınan sürüntü örneklerinden Adli Tıp Kurumu'nca rapor hazırlandı. Raporda, ailenin travmatik tesirle öldüğüne ilişkin herhangi tıbbi delil bulunamadığı ve ölümlerinin gıda zehirlenmesi sonucu meydana gelmediği aktarıldı.

Raporda, aynı otelde kalmakta olan 2 kişinin daha zehirlendiğinin bildirildiği, konakladıkları otelden alınan örneklerin toksikolojik analizlerinde böcek ilacı içerisinde bulunan etken maddeler tespit edildiği kaydedildi.

'Böcek ilacına bağlı zehirlenme' sonucu ölümler meydana geldi

Raporda ayrıca ailenin bulundukları ortam, bulunuş şekilleri, olay yeri inceleme bulguları ve ölümlerinin meydana geliş şekli de dikkate alınarak, ölümlerinin kaldıkları otelde böcekleri öldürmek amacıyla uygulanan 'ilaca bağlı zehirlenme' sonucu meydana geldiği belirtildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan 3 kardeşten 1'i öldü

Yedikleri yemekten sonra abla öldü, kardeşlerin durumu ağır
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Öğretmen ve velileri kovan kafe sahibinden skandal sözler

Öğretmen ve velileri kovdu, pişkinliği pes dedirtti
Kayseri’de sokak ortasında tüfekle vurulan kadın hayatını kaybetti

Genç kadın, sevgilisi tarafından vahşice katledildi
Emlak vergisi ikinci taksit ödemeleri için son 4 gün! Ödemeyene gecikme faizi uygulanacak

Son tarih 1 Aralık! e-Devlet'ten kontrol edin, ödemeyene ceza kapıda
Genç öğretmenin atandığı ili öğrenince verdiği tepkiye bakın

Genç öğretmenin atandığı ili öğrenince verdiği tepkiye bakın
Öğretmen ve velileri kovan kafe sahibinden skandal sözler

Öğretmen ve velileri kovdu, pişkinliği pes dedirtti
Adeta can pazarı! Alacağını tahsil edemeyince binayı ateşe verdi

Parasını alamayan işçinin intikamı fena oldu
IBAN ile para transferinde yeni dönem: Bunu yapmayanın işlemi kabul edilmeyecek

IBAN ile transferde yeni dönem: Bunu yapmayan para gönderemeyecek
Kripto çöküşü Trump ailesini vurdu: Servetlerinden 1 milyar dolar silindi

Trump'ı yıkan haber! Tam 1 milyar dolar kaybetti
Sinan Engin'den derbi için çok konuşulacak iddia: Kaybederlerse bayraklar yarıya iner

Derbi için çok konuşulacak iddia: Kaybederse bayraklar yarıya iner
50 bin mahkuma tahliye yolu! 11. Yargı Paketi yarın Meclis'e sunuluyor

50 bin mahkuma tahliye yolu! 11. Yargı Paketi yarın Meclis'e sunuluyor
MHP ve BBP arasında 'İmralı' krizi

MHP ve BBP arasında büyük kriz! Mustafa Destici resti çekti
Kayseri'de okulda fenalaşan 2. sınıf öğrencisi hayatını kaybetti

Küçük çocuğu ölüm, teneffüste yakaladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dert yandığı konu: Tüm şahsi çabama rağmen hedeflerimizin çok uzağındayız

Dertli olduğu bir konu var: Çabama rağmen hedefimizin çok uzağındayız
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.