Fatih'te Ağabeyini Öldüren Sanığa Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Talebi

Fatih'te darbettiği ağabeyinin hayatını kaybettiğini arkadaşına anlatmasının ardından tutuklanarak hakkında dava açılan İrfan Özbakırcı'nın ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istendi.

İstanbul 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık İrfan Özbakırcı ve avukatı katıldı.

Mahkeme başkanı Adli Tıp Kurumu'ndan gelen rapora göre, maktulün boynundaki basıya bağlı hayatını kaybettiği, zehirlenmeyle ölmesine ilişkin delil bulunamadığının tespit edildiğini kaydetti.

Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, tanık Süleyman Subaşı'nın 31 Ağustos 2022'de, "İrfan isimli şahsın abisini öldürdüğünden şüpheleniyorum, kan içerisinde olduğuna dair bir şeyler söyledi." şeklinde ihbarda bulunduğunu anlattı.

Mütalaada, olayı ihbar eden tanık Subaşı'nın ifadesine yer verildi. Buna göre, Subaşı, arkadaşı olan sanığın, ağabeyinin beyin ameliyatından sonra evden çıkmamaya başladığını söylediğini aktardı.

Subaşı, mahalle parkında alkol aldıkları sırada sanığın kendisine, "Ağabeyi ile üç dört gün önce kavga ettiklerini, bu sırada yumrukladığı ağabeyinin ameliyat bölgesinin patladığını, sonraki günlerde de tepki vermeyen ağabeyinin vücudunun soğuması üzerine öldüğünü anladığını" söylediğini kaydetti.

Mütalaada ifadesine yer verilen sanığın, ağabeyiyle alkol aldıkları sırada aralarında annesinin ölümüyle ilgili tartışma çıktığını, ilk yumruğu kendisinin attığını ancak kaç kez vurduğunu hatırlamadığını belirttiği aktarılarak, "kardeşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep edildi.

Mütalaanın ardından söz alan sanık, kardeşini boğarak öldürmediğini savundu.

Duruşma, sanık ve avukatının mütalaaya karşı beyanlarını hazırlaması için ertelendi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, polise gelen cinayet ihbarının ardından 31 Ağustos 2022'de Fatih'teki adreste maktul İlhan Özbakırcı'nın cesedine ulaşıldığı ve soruşturma başlatıldığı kaydediliyor.

İddianamede, sanık İrfan Özbakırcı'nın "kardeşe karşı kasten öldürme" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması isteniyor.