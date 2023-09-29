Fatih'te Ağabeyini Öldüren İrfan Özbakırcı'ya Müebbet Hapis Cezası
Fatih'te darbettiği ağabeyinin hayatını kaybettiğini arkadaşına anlatmasının ardından tutuklanarak hakkında dava açılan İrfan Özbakırcı, müebbet hapis cezasına çarptırıldı. İstanbul 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık İrfan Özbakırcı ve avukatı katıldı. Savunması sorulan sanık Özbakırcı, ağabeyini öldürmediğini öne sürerek beraatine ve tahliyesine karar verilmesini talep etti.
Fatih'te darbettiği ağabeyinin hayatını kaybettiğini arkadaşına anlatmasının ardından tutuklanarak hakkında dava açılan İrfan Özbakırcı, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
İstanbul 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık İrfan Özbakırcı ve avukatı katıldı.
Savunması sorulan sanık Özbakırcı, ağabeyini öldürmediğini öne sürerek beraatine ve tahliyesine karar verilmesini talep etti.
Sanık Özbakırcı'nın avukatı Yusuf Akşeker ise ölüm olayının oluş şekli itibariyle dosyada boşluklar bulunduğunu belirterek, şüpheden sanık yararlanır ilkesi gereğince dava dosyasının Adlı Tıp Kurulu'na gönderilerek yeniden değerlendirme yapılmasını istedi.
Akşeker, dosyanın gönderilmemesi halinde müvekkili hakkında "olası kastla ölüme neden olma" suçu yönünden hüküm kurulmasını talep etti.
Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanık İrfan Özbakırcı'yı "kardeşe karşı kasten öldürme" suçundan önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.
Verilecek cezanın sanığın geleceği üzerindeki olası etkilerini göz önünde bulunduran heyet, cezayı müebbet hapse indirdi.
Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.
İddianameden
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, polise gelen cinayet ihbarının ardından 31 Ağustos 2022'de Fatih'teki adreste maktul İlhan Özbakırcı'nın cesedine ulaşıldığı belirtilmişti.
Bu kapsamda soruşturma başlatıldığı aktarılan iddianamede, sanık İrfan Özbakırcı'nın "kardeşe karşı kasten öldürme" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istenmişti.