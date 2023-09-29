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Fatih'te Ağabeyini Öldüren İrfan Özbakırcı'ya Müebbet Hapis Cezası

Fatih'te darbettiği ağabeyinin hayatını kaybettiğini arkadaşına anlatmasının ardından tutuklanarak hakkında dava açılan İrfan Özbakırcı, müebbet hapis cezasına çarptırıldı. İstanbul 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık İrfan Özbakırcı ve avukatı katıldı. Savunması sorulan sanık Özbakırcı, ağabeyini öldürmediğini öne sürerek beraatine ve tahliyesine karar verilmesini talep etti.