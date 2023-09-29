Fatih'te abisini darp ederek öldüren sanığa müebbet hapis cezası

Fatih'te abisini darp ederek öldürdüğü iddia edilen ve yaşadıklarını anlattığı arkadaşı tarafından ihbar edilen sanığın davasında karar çıktı. Mahkeme, sanık Özbakırcı'yı 'kardeşi kasten öldürme' suçundan önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Sanığın geçmişini ve geleceği üzerindeki muhtemel etkilerini de göz önünde bulunduran heyet, bu cezayı müebbet hapis cezasına çevirdi.

Fatih'te abisi İlhan Özbakırcı'yı ameliyatlı bölgesinden darp ederek ölümüne neden olduğu iddia edilen ve yaşadıklarını anlattığı arkadaşı Süleyman S. tarafından ihbar edilen sanık İrfan Özbakırcı'nın yargılandığı dava karara bağlandı. İstanbul 3.Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık İrfan Özbakırcı ile avukatı Yusuf Akşeker hazır bulundu. Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, olay tarihinde polis ekiplerine "İrfan isimli şahsın abisini öldürdüğünden şüpheleniyorum, kan içerisinde olduğuna dair bir şeyler söyledi" şeklinde ihbar geldiğini, daha sonra ekiplerce İlhan Özbakırcı'nın cesedine ulaşıldığını anlattı.

Raporda maktulün boyna baskı sonucu havasızlıktan öldüğü belirtildi

Adli Tıp Kurumu raporuna da yer verilen mütalaada, maktulün beden travmasına maruz kalarak vücudunda çok sayıda kot kırığının bulunduğu, maktulün ölüm nedeninin ise boyna baskı sonucu havasızlıktan ölüm olduğu aktarıldı.

Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi

Açıklanan mütalaada, sanık İrfan Özbakırcı'nın olay tarihinde kardeşi olan maktulün boynuna baskı uygulayarak ölmesine neden olduğu da belirtilerek 'kardeşi kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması ve tutukluluk halinin devamına hükmedilmesi talep edildi.

"Ben kardeşimi boğarak öldürmedim"

Duruşmada esasa ilişkin mütalaaya karşı savunma yapan sanık Özbakırcı, "Ben kardeşimi boğarak öldürmedim, mütalaayı kabul etmiyorum. Beraatımı ve tahliyemi talep ediyorum" dedi. Son sözü de sorulan sanık, beraatını ve tahliyesini istedi.

Müebbet hapis cezasına çarptırıldı

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Özbakırcı'yı 'kardeşi kasten öldürme' suçundan önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Sanığın geçmişini ve geleceği üzerindeki muhtemel etkilerini de göz önünde bulunduran heyet, bu cezayı müebbet hapis cezasına çevirdi. Mahkeme ayrıca, sanığın tutukluluk halinin de devamına hükmetti.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, şüpheli İrfan Özbakırcı'nın 'kardeşi kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması talep edildi. - İSTANBUL