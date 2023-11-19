Fatih'te 7 yaşındaki çocuk kavgada öldü, abla tutuklandı

Fatih'te bir evde çıkan kavga sonucu 7 yaşındaki çocuk öldü. Abla tutuklandı, anne ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Fatih'te 7 yaşındaki çocuk yatağında ölü bulunurken, kardeşiyle aralarında çıkan kavga sonucu arbede yaşadıkları belirlenen abla tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Şehremini Mahallesi'ndeki bir evde şüpheli ölüm ihbarı üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Yapılan çalışmada, 7 yaşındaki S.N. ile ablası M.N. (19) arasında kavga sunucu arbede yaşandığı, kusan çocuğun halsizleştiği, dinlenmek için yatağına yattığı, hareket etmediğini gören annesi N.N. ve ablası M.N. tarafından sağlık görevlilerine haber verildiği öğrenildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan incelemede çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi.

Olayın arından anne ve abla, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen abla M.N. tutuklanırken, anne N.N. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Aynı evde yaşayan 2 çocuk ise Çocuk Esirgeme Kurumuna teslim edildi.