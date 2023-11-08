Fatih'te 65 yaşındaki Celal H.'nin öldürülmesi davası devam ediyor

Fatih'te 65 yaşındaki Celal H.'nin, 79 yaşındaki Sitrak K. tarafından kömürlükte öldürülerek cesedinin 4 parçaya ayrılmış şekilde bulunması iddiasına ilişkin davanın görülmesine devam edildi. Duruşmada ölen Celal H.'nin kızı, bu cinayeti sanığın işlediğine inanmadığını söylerken, sanığın ailesi tanıklık yapmadan salondan ayrıldı. Tarafların avukatları ise olayda 3.bir kişinin olup olmadığının araştırılmasını talep etti.

Fatih'te 65 yaşındaki Celal H.'nin, 79 yaşındaki Sitrak K. tarafından kömürlükte öldürülerek cesedinin 4 parçaya ayrılmış şekilde bulunması iddiasına ilişkin davanın görülmesine devam edildi. Duruşmada ölen Celal H.'nin kızı, bu cinayeti sanığın işlediğine inanmadığını söylerken, sanığın ailesi tanıklık yapmadan salondan ayrıldı. Tarafların avukatları ise olayda 3.bir kişinin olup olmadığının araştırılmasını talep etti.

Fatih'de 25 Ekim 2022'de 65 yaşındaki Celal H.'nin, 79 yaşındaki Sitrak K. tarafından kömürlükte öldürülerek cesedinin 4 parçaya ayrılmış şekilde bulunması iddiasına ilişkin davanın görülmesine devam edildi. İstanbul 36.Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Sitrak K. Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı. Duruşmada ölen Celal H.'nin müşteki kızı Canan H. ile tarafların avukatları da hazır bulundu.

Ailesi tanıklık yapmak istemedi

Duruşmaya tanıklık yapmak üzere gelen sanık Sitrak K.'nin oğlu, eşi ve kızı, şahitlik yapmak istemediğini söyleyerek duruşma salonundan çıkarıldılar.

Daha sonra söz alan müşteki Canan H., "Ben bu olayın araştırılmasını istiyorum. Sanık Sitrak K.'nin yaptığına inanmıyorum" dedi.

"Olayda 3. bir kişinin olma ihtimalinin araştırılmasını talep ederiz"

Müşteki avukatı mahkemedeki beyanında, "Olay günü taraflar arasında 3 görüşme olduğunu, bu görüşmesi sonrası Mahzuni E. adlı şahısla 3 dakikalık bir görüşme yapıldığını gördük. Bu şahsın sorgulanmasını talep ediyoruz. Tanıklar, tanıklık yapmaktan çekindiler, onlara sorularımız vardı soramadık. Olayda 3.bir kişinin olma ihtimalinin araştırılmasını talep ederiz" dedi.

"Sanık 70 yaş üstüdür, elektronik kelepçe uygulanarak tahliyesini talep ediyoruz"

Duruşmada savunma yapan sanık avukatı ise, "Sanık Sitrak K. ile sağlıklı bir iletişim kuramıyoruz. Olayda 3. bir kişinin olup olmadığı hususunda araştırma yapılmasını biz de talep ediyoruz. Ayrıca sanık 70 yaş üstüdür, elektronik kelepçe uygulanarak tahliyesini talep ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Tutukluluk halinin devamına hükmedildi

Ara kararını açıklayan mahkeme, Mahzuni E. isimli şahsın tanık olarak çağırılmasına ve sanık Sitrak K.'nin tutukluluk halinin devamına hükmederek duruşmayı erteledi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, müştekilerden Cevat H.'nin 26 Ekim 2022'de Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğüne babası Celal H. (65) hakkında kayıp başvurusunda bulunduğu, yapılan incelemeler sonrası Celal H.'nin en son şüpheli Sitrak K. (79) ile Kocamustafapaşa'da bir adreste buluştuğunun belirlendiği aktarıldı.

Hazırlanan iddianamede, araştırmalar sürerken sanık K.'nin kızının polisi arayarak babasının telaşlı bir şekilde evden ayrıldığını bildirdiği, bunun üzerine ekiplerin Sitrak K.'nin evinde 31 Ekim 2022'de arama yapıldığı, daha sonra ise ölen Celal H.'nin cesedinin parçalara ayrılmış vaziyette olarak şüpheliye ait evin bodrum katının yalnızca şüpheli Sitrak K. tarafından kullanılan kömürlük alanında tespit edildiği kaydedildi.

Hazırlanan iddianamede şüpheli Sitrak K.'nin 'canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme' ve 'kişinin ölmesinden yararlanarak hırsızlık' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. - İSTANBUL