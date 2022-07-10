Milyonların bulunduğu kasayı böyle çaldılar

Fatih'te 562 bin dolar ile 100 bin euro bulunan kasayı çalan zanlılar yakalandı

Para dolu kasanın götürülme anı kamerada

İSTANBUL - Fatih'te bir iş yerine giren zanlılar içinde 562 bin dolar ile 100 bin euro olan kasayı açamayınca iddiaya göre yanlarında götürdü. Polis 2 zanlıyı yakalarken kasanın götürüldüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre Fatih'te 2 Mayıs'ta meydana gelen olayda Abdullah K. adlı işadamının işyerine giren hırsızlar işyerinde bulunan kasayı açamayınca taşıyarak götürdü. Olayın ardından hemen ekiplere haber veren iş adamı çalınan çelik kasada 562 bin dolar ile 100 bin euro paranın olduğunu ifade etti. Polisin yaptığı araştırmalar sonucu hırsızlık anlarının güvenlik kameralarına yansıdığı belirlendi. Görüntülerde çalıntı olduğu öğrenilen bir araçla işyerine gelen zanlıların para dolu kasayı taşıyarak dükkandan çıkarttıkları görülüyor. Güvenlik kamera görüntüleri ve yapılan araştırmalar üzerine şüphelileri belirlenen Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri hırsızlığı gerçekleştirdikleri iddia edilen Eyüphan T.ile Serdar G.(41)'i 6 temmuz günü Bağcılar ve Başakşehir ilçelerinde yakaladı. Zanlılardan Eyüphan T.'nin 25 tane suç kaydı olduğu ortaya çıkarken iki zanlı adliyeye sevk edildi.

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa