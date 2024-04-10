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Fatih'te 5 Katlı Binanın Çatısında Yangın Çıktı

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Fatih'te 5 katlı binanın çatısında çıkan yangın paniğe neden oldu. Ekiplerin müdahalesi sonucu söndürülen yangında şans eseri ölen veya yaralanan olmadı.

Yangın saat 03.00 sıralarında Fatih Akşemsettin Mahallesi Akdeniz Caddesi'nde yer alan 5 katlı bir binanın çatısında, henüz bilinmeyen bir nedenle meydana geldi. Yangını gören vatandaşlar durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine varan itfaiye ekiplerinin yangına müdahalede bulunduğu esnada polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemleri aldı. Sağlık ekipleri her ihtimale karşı olay yerinde hazır bir şekilde bekledi. Herhangi bir yaralı veya can kaybı olmayan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı ve söndürüldü. Binanın çatısının alev alev yandığı anları çevredeki vatandaşlar cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırmaya devam ederken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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