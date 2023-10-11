Fatih'te 40 Bin Euro Değerindeki Saat Çalındı, 5 Kişi Gözaltına Alındı

Fatih'te sözde alıcı olduklarını söyleyerek bürolarına çağırdıkları mağdurun 40 bin euro değerindeki saatini çaldıkları iddia edilen 1'i kadın 5 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin saati çaldıktan sonra kaçtıkları anlar güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Şüphelilerin 40 bin euro değerindeki saati 25 bin dolara sattıkları belirlenirken, bulunan saat polis ekipleri tarafından sahibine teslim edilecek.

Ali AKSOYER/İSTANBUL,FATİH'te sözde alıcı olduklarını söyleyerek bürolarına çağırdıkları mağdurun 40 bin euro değerindeki saatini çaldıkları iddia edilen 1'i kadın 5 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin saati çaldıktan sonra kaçtıkları anlar güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Şüphelilerin 40 bin euro değerindeki saati 25 bin dolara sattıkları belirlenirken, bulunan saat polis ekipleri tarafından sahibine teslim edilecek.

MAĞDUR POLİSE BAŞVURARAK YARDIM İSTEDİ

Fatih'te 6 Ekim 2023 tarihinde meydana gelen olayda mağdur M.B.(41) internete ilan vererek saatini satmaya çalışırken, çalındığını söyleyerek şikayetçi oldu. Mağdur M.B. polisteki ifadesinde "Beni telefonla aradılar. Saati alacaklarını söyleyerek bürolarına çağırdılar. Ben oraya gittiğimde 2 kişi beni karşıladı. Saati beğendiklerini alacaklarını söylediler. Parayı hesabıma havale edeceklerini söylediler. Ben paranın gelip gelmediğini cep telefonu üzerinden kontrol ederken onlar saatin içinde olduğu paketi alarak odadan çıkmışlar. Peşlerinden gittim ama onları bulamadım." dedi.

POLİS ÖNCE ÇALANI BULDU

Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri başlattıkları soruşturmada polis saati alan kişinin kaçarken güvenlik kamerası tarafından görüntülendiğini belirledi. Görüntülerde şüphelinin elindeki paketle hızla merdivenlerden indiği görülüyor. Polis kimliğini tespit ettiği şüpheli Selahattin Z.'yi (47) 8 Ekim pazar günü gözaltına aldı. Şüpheli çıkarıldığı adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ÇALINDIKTAN SONRA BULUNAN SAAT SAHİBİNE VERİLECEK

Soruşturmaya devam eden polis çalınan 40 bin euro değerindeki saatin peşine düştü. Şüphelilerin saati çaldıktan sonra değerinin çok altında, 25 bin dolara sattıkları kişiye de ulaştı.Polis çalınan saati ele geçirirken olayla ilgili 4 kişiyi daha gözaltına aldı. M.Ç.(25), G.B.(30), C.Ş.Ç.(26) ve M.B.'nin (30) poliste suç kayıtları olduğu da tespit edildi. Operasyonun ikinci dalgasında gözaltına alınan 4 şüpheli mahkemeye sevk edildi. Bulunan kol saatinin ise, mağdur M.B.'ye verileceği öğrenildi.