İstanbul Fatih'te bir binanın temelinin çöktüğü ve salon ortasında çukur oluştuğu bildirildi. Olayın detaylarıyla ilgili yeni bilgilerin gelecek olması bekleniyor.
Bugün saat 13.05'te İstanbul mahreçli servis edilen "Fatih'te 4 katlı binanın temelinin çöktüğü iddiası: Salonun ortasında çukur oluştu" başlıklı haberimizde, olayın yaşandığı evin dışarıdan görseli olarak verilen 'AW597967_01' kodlu kare, kaynağından iptal edilmiştir. Özür diler, haberdeki mevcut karenin kullanılması hususunu abonelerimizin dikkatine sunarız. - İSTANBUL
