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Fatih'te 3 Katlı Metruk Bina Çöktü

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Fatih Zeyrek Mahallesi'nde bulunan 3 katlı metruk bina çöktü. Olay sırasında yoldan geçen bir kişi hafif yaralandı. İtfaiye ve AFAD ekipleri olay yerine sevk edildi.

Fatih'te 3 katlı metruk bina çöktü. Çökme sırasında yoldan geçen 1 kişi hafif yaralanırken, olay yerine itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, olay Fatih Zeyrek Mahallesi Büyükkaraman Caddesi'nde yaşandı. Cadde üzerinde bulunan 3 katlı metruk bina saat 23.00 sıralarında çöktü. Olay yerinden geçen 1 kişi hafif yaralanırken, çöken metruk binanın yanındaki binada da hasar oluştu. Olay yerine çok sayıda itfaiye, AFAD ve sağlık ekibi sevk edildi. Hafif yaralanan vatandaşa sağlık ekiplerince ambulansta müdahale edildi. Polis tarafından çevrede geniş güvenlik önlemleri alınırken, AFAD ekipleri enkazda tedbir amaçlı arama kurtarma çalışması başlattı. Hassas köpeklerle yapılan çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Valilik: "3 katlı metruk bir bina çökmüştür"

İstanbul Valiliği'nden olayla ilgili yapılan açıklamada, "12 Eylül Perşembe günü saat 23.10 sıralarında Fatih ilçesi Zeyrek Mahallesi'nde 3 katlı metruk bir bina çökmüştür. Olayda yoldan geçmekte olan 1 vatandaşımız hafif şekilde yaralanmıştır. İlk belirlemelere göre boş olan binanın altında kalan şahıs bulunmamakla birlikte ekiplerin olay yerindeki çalışmaları devam etmektedir" ifadelerine yer verildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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