Fatih'te 3 Katlı Binanın Balkonu Çöktü, Bina Tahliye Edildi

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Fatih'te 3 Katlı Binanın Balkonu Çöktü, Bina Tahliye Edildi
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İstanbul Fatih'te 3 katlı bir binanın balkonu henüz belirlenemeyen bir nedenle çöktü. Güvenlik önlemleri kapsamında bina tahliye edildi ve olayla ilgili ekipler bölgede çalışmalarını sürdürüyor.

Fatih'te 3 katlı binanın balkonu çöktü, bina tahliye edildi

Çökmenin yaşandığı bina böyle görüntülendi

İSTANBUL - İstanbul Fatih'te bulunan 3 katlı bir binanın balkonu henüz belirlenemeyen bir nedenle çöktü. Güvenlik amaçlı sokak trafiğe kapatılırken, binada oturanlar tahliye edildi. Öte yandan, balkonu çöken bina böyle görüntülendi.

Olay, saat 11.30 sıralarında Fatih Koca Mustafapaşa Mahallesi Saraf Tahsin Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bulunan 3 katlı bir binanın arka kısmında henüz belirlenemeyen bir nedenle çökme meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çökme sonrasında binada oturanlar kendi imkanlarıyla dışarı çıkarken, can kaybı ve yaralanma olmadı.

Olay yerine gelen ekipler sokakta güvenlik önlemi alarak güvenlik şeridi çekti. Binada oturanlar tahliye edilirken, bitişikte bulunan vatandaşlar da tahliye edildi.

Ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

Öte yandan çökmenin yaşandığı bina havadan görüntülendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EMRE BABA - 3.Sayfa
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