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Fatih'te 3 katlı bina alev alev yandı, 1 vatandaş camdan atlayarak kurtuldu

3. Sayfa Haberleri

Fatih'te 3 katlı bina alev alev yandı, 1 vatandaş camdan atlayarak kurtuldu Fatih'te 3 katlı bina henüz bilinmeyen bir sebeple alev alev yandı.

Fatih'te 3 katlı bina alev alev yandı, 1 vatandaş camdan atlayarak kurtuldu

İSTANNBUL - Fatih'te 3 katlı bina henüz bilinmeyen bir sebeple alev alev yandı. Bir vatandaş camdan atlayarak kurtuldu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Fatih 3. Sayfa Haberler

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