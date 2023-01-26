Fatih'te 3 katlı bina alev alev yandı, 1 vatandaş camdan atlayarak kurtuldu 3. Sayfa Haberleri Fatih'te 3 katlı bina alev alev yandı, 1 vatandaş camdan atlayarak kurtuldu Fatih'te 3 katlı bina henüz bilinmeyen bir sebeple alev alev yandı. Fatih'te 3 katlı bina alev alev yandı, 1 vatandaş camdan atlayarak kurtuldu İSTANNBUL - Fatih'te 3 katlı bina henüz bilinmeyen bir sebeple alev alev yandı. Bir vatandaş camdan atlayarak kurtuldu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Fatih 3. Sayfa Haberler

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