Fatih'te 3 kadın ve 3 çocuğa otomobilin çarptığı dehşet anları kamerada 3. Sayfa Haberleri Fatih'te 3 kadın ve 3 çocuğa otomobilin çarptığı dehşet anları kamerada Fatih'te bebek arabası ve 2 çocukla yolun karşısına geçmeye çalışan 3 kadına aracın çarptığı dehşet anlarının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Fatih'te 3 kadın ve 3 çocuğa otomobilin çarptığı dehşet anları kamerada İSTANBUL - Fatih'te bebek arabası ve 2 çocukla yolun karşısına geçmeye çalışan 3 kadına aracın çarptığı dehşet anlarının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Fatih Adnan Menderes Bulvarı'nda dün saat 15.00 sıralarında meydana gelen kazada, bebek arabası ve 2 çocukla yolun karşısına geçmeye çalışan 3 kadına araç çarpmıştı. Olay yerine gelen polis ekipleri bölgede önlem almış, sağlık ekipleri ise yaralıları ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırmıştı. Dehşete düşüren kaza anın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Kazada kadınların bebek arabası ve çocuklarla birlikte yolun karşısına geçmeye çalıştığı ve aracın çarpmasıyla savruldukları görülüyor. 3. Sayfa Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Caner Sönmez Fatih 3. Sayfa Haberler

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