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Fatih'te 2 katlı metruk bina çöktü

3. Sayfa Haberleri

Fatih'te 2 katlı metruk bina çöktü

Fatih'te 2 katlı metruk bina büyük bir gürültüyle yan taraftaki boş alana çöktü.

Fatih'te 2 katlı metruk bina büyük bir gürültüyle yan taraftaki boş alana çöktü. Binanın boş olduğu olayda ölen ya da yaralananın olmadığı öğrenildi.

Olay, Fatih Hadım Odaları Sokak'ta saat 11.00 sıralarında çöktü. Edinilen bilgiye göre, 2 katlı metruk bina büyük bir gürültüyle yan taraftaki alana doğru çöktü. Çökmeyle birlikte mahalleli büyük bir panik yaşarken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Binanın boş olduğu ve olayda ölen ya da yaralananın olmadığı öğrenildi. Ekipler olay yerine inceleme başlattı.

Mehmet Cihangir, "Saat 11 civarı iş yerinde oturuyorduk. Bir ses geldi gürültü geldi. Dışarı çıktık, dumandan gözümüzü açamadık. Ne olduğunu anlayamadık bir baktık bina yıkılmış. Bir genç çıktı ona 'Kimse var mı' diye sordum, yok dedi. O anda polis geldi ilgilendi" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Fatih Haberler

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