Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde araç alev alev yandı

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde bir otomobil bilinmeyen bir nedenle alev alev yanmaya başladı. Olay cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Fatih Sultan Mehmet Köprü'nde araç alev alev yandı

İSTANBUL - Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde otomobil bilinmeyen bir nedenle alev alev yandı.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Ankara istikametinde beyaz renkli Renault Clio otomobil bilinmeyen bir nedenle bir anda alev alev yanma başladı. Alev topuna dönen araç diğer araç sürücüleri tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Görüntülerde, aracın alev alev yandığı görülüyor.